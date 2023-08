Reformierakonna juhatus arutab Kallase skandaali 8. septembril

"Reformierakonna juhatus, kui ma ei eksi, peaks kogunema järgmisel nädalal. 8. septembril on juhatuse koosolek ja ma usun, et seal saab kindlasti ka seda teemat arutada. Ja ma usun, et Kaja annab ka seal kõigile neile küsimustele, mis on üleval, vastused, nii nagu ta on praegu seletanud igapäevaselt," ütles Mihkelson kolmapäeval "Terevisioonis".

Riigikogu väliskomisjoni esimees Mihkelson ütles ka, et ei kahtle selles, et Eesti usutavus rahvusvaheliselt Ukraina toetamisel jääb sama kindlaks, nagu ta on olnud hoolimata Kallasega seotud skandaalist.

"Kaja Kallas pole ainus Eesti poliitik, kes on Ukraina eest seisnud nende kuudel – nii poliitikud kui diplomaadid teevad oma tööd. Ja ma võin teile kinnitada, et see usk ja arusaam Eestisse kui Ukraina ühesse suurimasse toetajasse on täna olemas ja me ei lase sellel kindlasti vaibuda. Ja me ei tohi, sest see on otseselt seotud Eesti enda julgeolekuga," rääkis ta.

Mihkelson, kes äsja naasis Ukrainast, ütles ka, et kohtumistel rindel sõdivate Ukraina üksuste komandöridega oli nende esimene küsimus, kas Eesti on sõjaks valmis, kui nemad ebaõnnestuvad.

"Peame mõistma, kui ohtlik see keskkond on ja seepärast peavad meie tegevus, sõnad ja teod olema vastavuses. Ma usun, et ka Eesti praeguses situatsioonis tervikuna väljub sellest olukorrast selgelt ühemõtteliselt arusaadavalt, et meie toetus Ukrainale, meie enda julgeolek saavad olema sama kindlad, nagu nad olid enne seda skandaali," rääkis väliskomisjoni esimees.