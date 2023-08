SEB prognoos: intressitõusud on suure tõenäosusega läbi

Nestor rääkis, et pangast kodulaenu võtnud inimesi viimasel ajal ärevile ajanud intressitõusud on suure tõenäosusega läbi.

"Kui vaadata, mis on plaanis Euroopa Keskpangal, siis meie ennustuse kohaselt Euroopa Keskpank rohkem intressimäära ei tõsta ja järgmise aasta teisest poolest alates võiks oodata hoopis seda, et intressimäära hakatakse langetama," sõnas analüütik.

Selle tulemusel jõutakse prognoosi kohaselt järgmise aasta lõpuks olukorda, kus keskpanga peamine hoiuseintressi määr on kolm protsenti, mis on väga hea lähend ka euribori määrale. 2025. aasta lõpuks jõuab intressimäär 2,5 protsendini ehk märkimisväärselt madalamale kui praegune 3,75-protsendiline tase.

EKP hoiuseintressimäära prognoos. Autor/allikas: SEB

Eelmisel nädalal avaldas oma majandusprognoosi ka Swedbank ja nende hinnangul on üks intressitõus siiski veel ees ootamas.

"Meie hinnangul tõstab Euroopa Keskpank septembris hoiuse püsivõimaluse intressimäära veel 0,25 protsendipunkti kuni 4,0 protsendini. Samas ei jää intressimäärad kõrgele väga pikaks ajaks. Esimene langetamine peaks aeglustunud inflatsiooni ja nõrga majanduse tõttu toimuma järgmise aasta kevadel," ütles panga peaökonomist Tõnu Mertsina.

Swedbanki hinnangul on majapidamised tõusnud intressimääradega siiani hästi hakkama saanud. Ehkki need on majandusele tervikuna suur lisakulu, siis nende halb mõju majanduskasvule on väiksem kui liiga kiirel inflatsioonil.