Galerii: õppusele Ussisõnad saabusid esimesed reservväelased

Reservväelased kogunesid mitmes paigas, misjärel liikusid nad edasi Tapa linnakusse, kus formeerimiskeskuse kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad andsid neile kätte vajaliku varustuse.

Tänasele formeerimisele järgneb juhtivkoosseisu värskendusõpe, kus võitlejatele tuletatakse meelde ajateenistuses omandatud baasteadmised. Mõne päeva pärast formeeritakse ka üksuste reakoosseis, et jätkata ühist väljaõpet ja alustada koostegevusharjutustega.

"Olukord meie ümber on kahtlemata väga pingeline ning me ei saa ära unustada meie riigi asukohta, mistõttu igaüks, kes on kaitseväes käinud, peaks andma enda panuse, et olukord saaks püsida sama rahulik, kui ta senimaani olnud on," ütles õppekogunemisele saabunud nooremseersant Kevin Piperal.

Ussisõnad on Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine, kuhu oodatakse reservväelasi, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Ussisõnade aktiivne tegevus toimub 8. oktoobrini maakaitseringkondades üle Eesti.