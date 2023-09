Prantsuse langevarjurid saabusid Kirde-Eestisse kaitseliitlasi koolitama

Prantsuse relvajõudude õhudessandvägede kompanii-suurune üksus saabus eelmisel nädalal Eestisse, et osaleda õppuse Ussisõnad raames Kirde-Eestis reservväelaste väljaõppes.

"Õppuse Ussisõnad ajal aitavad Prantsuse kaitseväelased korraldada väljaõpet Eesti reservväelastele hoonestatud alal tegutsemise osas ning osalevad koostööharjutuses Kundas ja Kunda lähistel," ütles kaitseväe peastaabi pressiohvitser, kapten Taavi Laasik kolmapäeval ERR-ile. "Samuti osaleb Prantsuse üksus õppuse Ussisõnad väliselt kaitseliitlastele väljaõppe korraldamisel Kirde maakaitseringkonna malevates vastavalt vajadusele ja ajaliselt jooksvalt kogu Eestis viibitud perioodi ajal," lisas ta.

Kirde maakaitseringkonna teavitusspetsialist Indrek Jurtšenko täpsustas, et Eestisse saabunud 120 Prantsuse õhudessantväelast õpetavad reservväelastele, kuidas teha linnapatrulli ning osalevad erinevates koostööharjutustes ja taktikalistes tegevustes.

Prantsuse langevarjurite kergjalaväe (1er Régiment de Chasseurs Parachutistes) kompanii-suurune üksus saabus Eestisse kahe riigi vahelise koostöö raames ning allub siin Eesti diviisile. Üksus ei ole kuulu Eestis alaliselt paikneva NATO lahingugrupi (eFP) koosseisu.

Laasiku sõnul peaks Prantsuse üksus jääma esialgsete plaanide kohaselt Eestisse mõneks kuuks.

Prantsuse kaitseministeeriumi teate kohaselt saabus üksus Eestisse 30. augustil ning see näitab Prantsusmaa pühendumust Eesti julgeolekule, NATO idatiiva kaitsmisele ning on osa Prantsusmaa ja Eesti kahepoolsest partnerlusest.

Eesti kaitsevägi soovis Prantsuse relvajõududelt kompaniid, milles oleks neli linnalahingu pidamise oskusega allüksust. Lisaks operatiivkohustusele annavad Prantsuse sõdurid oma ekspertiisi Eesti reservväelaste väljaõppesse, nende ülesandeks on üheaegselt kuni kolme Kaitseliidu üksuse väljaõpe, tugevdades sellega Eesti kaitsevõimet, märkis Prantsuse kaitseministeerium.

Prantsusmaa on alates 2017. aasta märtsist osalenud NATO idatiiva riikidesse Eestisse, Lätisse, Leedusse ja Poola paigutatud lahingugruppides (Enhanced Forward Presence (eFP)), mille raamriik Eestis on Suurbritannia ning mis paikneb Tapal.

Prantsusmaa panus eFP-sse koosneb kombineeritud relvastusega taktikalisest allüksusest. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril 2022 tugevdas Prantsusmaa oma osalust eFP-s ning sellest ajast alates on see koosnenud ligi 300 sõdurist. 2023. aasta märtsis varustas Prantsusmaa oma üksuse 18 mitmeotstarbelise soomukiga Griffon. Lisaks on Eestisse paigutatud ka kergete soomusmasinate AMX-10 RC rühm. Alates 2023. aasta maist asub Eestis ka neljast liikursuurtükist Caesar koosnev üksus.