WSJ: snaiprid mängivad Ukraina sõjas üha tähtsamat rolli

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina armee snaiprid külvavad venelaste ridadesse kaost. Leht kirjutab snaiprite tegevusest rindel, kus nad tapavad Venemaa armee ohvitsere.

Bahmuti lähedal tegutseb snaiprite meeskond, mis nimetab end "kuraditeks ja ingliteks". Nad on saanud käsu tappa Venemaa armee ohvitsere. Samuti on nende sihtmärkideks veel suurtükiväelased.

"Me ajame oma asja vaikselt, oleme nähtamatud," ütles üks snaiper ajalehele The Wall Street Journal.

"Ainult snaipritulega ei saa sõda võita, kuid üks hea lask võib konkreetsel hetkel olukorda konkreetsel liinil muuta," ütles endine Ukraina eriüksuse snaiper Ruslan Špakovõtš. Ta koolitab praegu välja uusi snaipreid.

Nähtamatus ja salajane tegevus on oluline, kuna snapirid teevad veel luuret. Nende eesmärk on samuti õõnestada vastase võitlusvaimu.

"Kui hakkate ründama ja teie leitnant tapetakse, siis satub üksus segadusse," ütles USA erukindral Robert Scales.

Venemaa armee juhtimine sõltub ohvitseridest, sest sõjaväes pole piisavalt allohvitsere. Vene ohvitsere saab sageli kaugelt ära tunda nende vormiriietuse ja isegi saabaste järgi, vahendas The Wall Street Journal.

Nõukogude Liidus tõusid snaiprid sageli kangelase staatusesse. Snaiper Vassili Zaitsev pälvis Stalingradi lahingus NSVL-i tähtsa ordeni. Teda kasutas ära NSVL-i propagandamasin ja Zaitsev oli tuntud nii sõdurite kui ka tsiviilelanike seas.

Linnalahingud, nagu Stalingrad ja Bahmut on snaiprite jaoks hea keskkond.

"Kuid snaiprid muutuvad ka oluliseks, kui rindejoon stabiliseerub, nagu see juhtus Ukrainas," ütles Strateegiliste ja rahvusvaheliste suhete uurimise keskuse (CSIS) analüütik Mark Cancian.

Kaasaegne snaiprite kasutamine kujunes välja Esimese maailmasõja ajal, kui kaevikuid täis rindel võtsid mõõtu Briti ja Saksa snaiprid. Sellised kaevikud on praegu ka Ukrainas.

"Ukraina põllud ja ja maastik, mis pakub head vaadet, see on snaiprite jaoks paradiis," ütles Scales.

Snaiprid tegutsevad tavaliselt kaheliikmelises rühmas, üks liige mõõdab kaugust, tuule kiirust ja teisi tegureid, mis võivad laskmist mõjutada. Kui üks rühma liige magab, siis valvab teine liige. Reidid võivad kesta kuni üheksa päeva, tavaliselt on need siiski poolteist päeva, kui snaiprid on oma üksustest ära lõigatud.

"Ukraina snaiprid tegutsesid edukalt Bahmuti lahingus. Nad aitasid tõrjuda Wagneri vägede rünnakuid. Nii väikesel alal võib suurtükivägi tabada Ukraina enda sõdureid," ütles üks Ukraina sõjaväeluure ametnik.

Ka Venemaa armee ridades on head snaiprid, kes on hästi varustatud ja koolitatud. Ukraina snaiprid hindavad kõrgelt oma Venemaa kolleegide oskusi. Ukraina snaiprite esialgne koolitus kestab poolteist kuud. USA-s on see seitse nädalat. Kannatlikkus ja vastupidavus on ülioluline.

"Sa võid õppida hästi laskma, aga vaimselt pead sa olema rahulik, seda ei saa õppida," ütles üks Ukraina snaiper.