Koidula piiripunkti sulgemisel tuleks Luhamaa piiripunkt ümber ehitada

Valitsuse plaan sulgeda eelarvekulude kokkuhoiuks Koidula piiripunkt, suurendaks Luhamaa piiripunkti koormust, mistõttu tuleks see suurema arvu piiriületajate teenindamise jaoks ümber ehitada. Kohalike inimeste jaoks muudaks Koidula piiripunkti sulgemine piiriületuse keerulisemaks.

Koidula piiripunkti läbib ligikaudu 600 piiriületajat ööpäevas. Kui Koidula piiripunkt suletakse, vajab nende piiriületajate teenindamiseks Luhamaa piiripunkt lisainvesteeringuid ning siis tekib paratamatult küsimus, kuidas saavutatakse soovitud kulude kokkuhoid.

"Koidula piiripunkti sulgemine tähendaks suuremaid liiklusmahte ennekõike Luhamaa piiripunktis ja see tooks tõenäoliselt täiendava vajaduse investeeringuteks ja Luhamaa piiripunkti rekonstrueerimiseks, et see oleks võimeline vastu võtma suurenenud liiklusmahte," rääkis Koidula piiripunkti juht Peter Maran.

Koidula piiripunkti sulgemine mõjutab kõige enam kohalikke inimeste elu.

"Peaaegu 50 protsenti Koidula piiripunktis piiri ületavatest isikutest on Eesti Vabariigi kodanikud, järgmisena tulevad Venemaa kodanikud ja Läti kodanikud. Luhamaal on Eesti kodanike piiriületus kordades vähem intensiivsem kui Koidula piiripunktis," ütles Maran.

Setomaa vallas ollakse valitsuse plaani suhtes kriitilised, sest piirpunkti sulgemisega kaotaksid kohalikud inimesed töö ning mitmed ettevõtted töötajad.

"Me kaotame kuskil 20 töökohta, kohe seal Koidulast ainult. Meie suurim tööandja, Värska sanatooriumis, käib 14 inimest üle piiri igapäevaselt tööl. Kui me tõmbame neid võimalusi kinni, siis me kaotame igast otsast," ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.