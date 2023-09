Tokajev: Kasahstan korraldab tuumajaama rajamise küsimuses rahvahääletuse

Kasahstani president Kassõm Tokajev ütles reedel riigi parlamendile, et tuumajaama rajamise küsimuses tuleb läbi viia referendum, vahendas RFE/RL kasahhikeelne teenistus Azattõk Radiosõ.

President Tokajev ütles, et referendum on vajalik, kuna tegu on olulise küsimusega riigi tuleviku jaoks. Kasahstani presidendi sõnul pannakse referendumi täpne kuupäev paika hiljem.

Kasahstani plaanitava tuumajaama puhul peaks põhiline partner olema Vene Rosatom. Tuumajaam peaks katma riigi kasvava elektrivajaduse. Tokajev lubas 2019. aastal presidendiks kandideerides kõige olulisemad küsimused referendumile viia.

Freedom House hinnangul on Kasahstanis konsolideeritud autoritaane režiim. Seetõttu pole selge kuivõrd ausa referendumiga oleks tegu kui see läbi viidaks.

Varem on tuumajaamade rajamise osas Euroopas referendumeid korraldanud Itaalia, Austria, Leedu, Bulgaaria ja Rootsi. Kõikidel puhkudel peatati uute tuumajaamade rajamine.

Austrias korraldati 1978. aastal referendum tuumaenergia rahumeelse kasutamise üle. Üheks ajendiks oli Zwentendorfi tuumajaam, mis referendumi korraldamise hetkeks oli juba valmis ja hääletuse tulemuse tõttu jäigi kasutusele võtmata.

Rootsi konsultatiivne referendum tuumaenergia osas korraldati 1980. aastal. Rootsi praegune valitsus on sellest hoolimata plaaninud lihtsustada tuumajaamade rajamise protsessi, mis peaks viima enamate reaktoriteni.

Itaalia tuumaenergia referendum korraldati 1987. aastal ehk aasta peale laialdast kajastust saanud Tšornobõli tuumakatastroofi. Samuti ei toetanud itaallased tuumaenergia taas kasutusele võtmist 2011. aastal, kirjutas Politico. Samal aastal toimus Fukushima tuumaõnnetus Jaapanis.

Bulgaaria 2013. aasta referendum kukkus sisuliselt läbi, kuna sellele ei osalenud piisavalt suur osakaal valijatest. Leedus oli 2012. aastal pea 2/3 valijatest vastu uute tuumareaktorite rajamisele.