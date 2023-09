Soomes oodatav elektritootmise tõus võib tuua hinnad alla ka Eestis

"Ka järgmisel nädalal on Eesti elektrihinnad mõjutatud paljuski Soome elektritootmise ja võrguühenduste seisust ning eelkõige tuuleoludest," ütles Baltic Energy Partners OÜ partner Marko Allikson reedel ERR-ile.

Tema sõnul peaks esmaspäeva õhtuks Soomes uuesti tööle hakkama Olkiluoto-2 tuumajaama 890-megavatise võimsusega reaktor ning nädala teisest poolest ka Loviisa-2 tuumajaama 500-megavatine reaktor.

"Samas on endiselt mõnevõrra piiratud Loviisa-1 reaktori võimsus ja jätkuvad endiselt piirangud hoolduse tõttu Rootsi SE1 piirkonna ja Soome vahel, mille tõttu on rivist väljas 1300 MW ühendusvõimsusi. Seega tõenäoliselt jäävad Soome elektrihinnad kõrgemaks Rootsist," lisas Allikson.

"Eestis peaks aga nädala lõpuks käivituma Auvere elektrijaam, ent jätkuvad Eesti-Läti elektriühenduste piirangud," ütles Allikson. "Järgmisel nädalal on seega oodata pigem Eesti ja Soome hinnavahe suurenemist (Eesti kahjuks – toim.) ja seda eelkõige tuulise ilmaga. Keskmine hinnatase ilmselt oluliselt ei erine käesolevast nädalast, seda juhul, kui ilmaolud jäävad sarnaseks," selgitas ekspert.

Allikson viitas sellele, et juba lõppeval nädalal oli Soomes elektrihind kohati odavam kui Eestis.

Ka Eesti Energia esindaja tõdes, et eelmisel nädalal mõjutas Soome lahe piirkonnas elektrihinda eeskätt Olkiluoto-2 tuumajaama rike, oluliselt piiratud ülekandevõimsus Soome ja Rootsi vahel ning tuulevaiksed ilmad.

"Kui Rootsi ja Soome vaheline ülekandevõimsuse piirang sai osaliselt leevendust juba eelmise nädala keskel, siis Olkiluoto-2 tuumajaama seisakut pikendati 4. septembrini. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis on tuumajaam alates teisipäevast uuesti turul. Samuti on naasnud tuulisemad ilmad, mis aitavad tuumajaama katkestustest tingitud madalamat pakkumist tasakaalustada ning elektrihinda turul allapoole tuua. Täiendavalt peaks järgmise nädala kolmapäeva õhtul turule naasma ka Soome Loviisa-2 tuumajaam (507 MW)," ütles Eesti Energia pressiesindaja pressiesindaja Mattias Kaiv reedel ERR-ile.

Erinevalt tavalisest olukorrast, kus Eesti saab Soomest odavat elektrit, importis Soome eelmisel nädalal energiadefitsiidi tõttu elektrienergiat hoopis Balti riikidest, mis tõstis ka Eestis hindu.

Samas mõjutab negatiivselt elektrihinda juba reedel turule naasma pidanud Rootsi tuumajaama Ringhals 4 (1130 MW) seisaku pikenemine, täiendavalt läheb Rootsis pühapäeval hooldusesse ka Forsmark 2 tuumajaam (1118 MW), mis on turul teemal kuni 14. oktoobrini.

"Teiste tootmisvõimsuste tõrgete mõju on turul pigem väike. Näiteks on turult eemal ka Auvere elektrijaam, mis on taas kahe veel vahetamata soojusvaheti tõttu hetkel remondis, kuid võrreldes eelnimetatud põhjustega on selle mõju pigem väike. Pärast Auvere elektrijaama seiskamist saab Enefit Power vajadusel käivitada ka teised juhitavad tootmisvõimsused," ütles Eesti Energia esindaja.

"Kokkuvõttes: kui täiendavaid ootamatuid tootmise või ülekandevõimsuste tõrkeid ei teki, siis võiksid tuulisemad ilmad ning turule naasevad Soome tuumajaamad tähendada ka Eestis mõnevõrra madalamat hinda kui möödunud nädalail. Täpseid hinnavahemikke on siiski väga keeruline prognoosida," tõdes Kaiv.

Samas ei mõjuta need sündmused pikaajalist prognoosi, rõhutas Kaiv. "Kui ootamatud kokkusattumused, nagu praegune olukord, kõrvale jätta, siis näeme jätkuvalt, et hinnad peaksid sügis-talvel tulema leebemad kui möödunud aastal. Siiski ei saa me nautida südasuve-aegseid madalaid hindu, kuna tarbimine hakkab sügise saabudes kasvama. Väga palju sõltub ka kui külmaks kujuneb talv ning kui suureks läheb tarbimine," ütles ta.