Elektri hind Eestis on teisipäeva varahommikul Soome omast 9000 korda kallim

Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse võimsuse lagi ning Leedu ja Rootsi vahelise kaabli avarii toovad sel nädalal Balti riikidesse piirkonna kõige kõrgemad elektrihinnad. Eestis on elektri hind teisipäeval Soome omast kordades kallim ning ühel tunnil tõuseb hinnaerinevus isegi 9000-kordseks.

Kui Soomes on teisipäeva esimestel tundidel elektri hind isegi miinuses ning jääb hommikul kella üheksani alla 21 eurot MWh eest, siis Eestis on elektri hind keskööst kuni üheksani üle 90 euro ning tõuseb seejärel veelgi. Kella viie ja kuue vahel maksab kilovatt-tund Soomes 0,01 eurot, Eestis aga 90,60 eurot, ehk vahe on 9060 kordne, selgub Põhjamaade ja Balti riikide ühist elektribörsi pidava ettevõtte NordPool päev ette turu andmetest.

Päeva tipphind, 183,4 eurot, on Eestis õhtul kella kaheksa ja üheksa vahel, samas kui Soomes maksab megavatt-tund samal ajal 6,33 eurot

Hinnaerinevuse põhjustab ülekandevõimsuste piiratus riikide vahel, mis ei lase piisavalt odavat elektrit tarbijatele pakkuda, selgitasid eksperdid ERR-ile.

"Soomes tulid turule tuule-elektrijaamad ning ka Olkiluoto-2 tuumajaam alustab taas tööd, kuid kogu ülekandevõimsus Soome ja Eesti vahel (Estlink 1 ja Estlink 2 kokku toim.) on ainult 1000 MW, millest rohkem elektrienergiat ei saa Balti riikide turule tulla," ütles NordPool Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Arus esmaspäeval ERR-ile.

Soome elektritoodangu kasvule viitas ka Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller: "Olkiluoto-2 tuumajaam tuleb turule täna pärastlõunal ja koormatakse täisvõimsusele järkjärgult kahe ööpäeva jooksul. Loviisa-2 tuumajaam aga kolmapäeva hilisõhtul ning täisvõimsuse saavutamine võtab samuti kaks päeva aega."

"Mõlemad jaamad suurendavad Soomes oluliselt elektripakkumist ja toovad neil tundidel, kui Estlinkides (Eesti ja Soome vahelistes elektrühendustes - toim.) on vaba ruumi, ka siinpool lahte hinna alla. Samas on neid tunde aga hetkel vähe, kuna kogu Baltikumi Põhjamaade-suunaline elektrinõudlus on praegu Estlinkide kanda, sest laupäeval katkes Rootsi-Leedu vaheline elektriühendus võimsusega 700 MW," märkis Miller.

Tema sõnul katkestuse põhjust alles uuritakse ja eeldatav ühenduse taastumine on hetkel märgitud reedeks.

"Ilmselt näeme seetõttu see nädal suuremat hinnavahet Eesti ja Soome elektrihindades, kus Estlinkid on enamuse ajast Baltikumi suunal täiskoormusel ning Baltikumi hind on Soome omast oluliselt kõrgem," tõdes Miller.

Leedu ja Rootsi vahelise kaabli rikkele viitas ka Arus, kelle sõnul tähendab see, et Balti riikides on sel nädalal regiooni kõrgeim elektri hind.

Eesti olukorda võrreldes Läti ja Leeduga peaks siiski pisut parandama see, et praegu ei tööta maksimumvõimsusel ka Eesti ja Läti vaheline ühendus – see laseb läbi ainult 730 MW – mis tähendab, et odavat Soome elektrit jääb rohkem Eesti turule, ütles NordPooli Baltikumi piirkonnajuht.

Sellest annavad tunnistust NordPooli teisipäevased päev ette turu hinnad, kus alates kella 11 päeval muutub Läti elektri hind Eesti omast kallimaks ning saavutab suurima vahe kella kolme ja kuue vahel, kui Eestis on elektri kilovatt-tunni hind sarnaselt Soomega 12 ja 20 euro vahel, Lätis aga samal ajal vahemikus 77-88 eurot.