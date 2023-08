Soome probleemid põhjustasid elektrihinna tõusu ka Eestis

"See, mis eelmisel nädalal juhtus, oli et kõigepealt vajus tuul ära - Soomes on mitme tuhande megavati mahus tuulejaamu ja hetkel on nende toodangut oluliselt vähem," rääkis ettevõtte Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson reedel ERR-ile.

"Lisaks kukkus välja Olkiluoto-2 tuumajaam, mille remont kestab kui ma ei eksi 4. septembrini. Ja pluss siis veel Loviisa tuumajaama ühel rektoril olid tootmispiirangud ning lisaks on üks reaktor praegu ka hoolduses, see on küll tavapärane hooldus," selgitas Allikson.

Tootmisvõimsuste nappust Soomes takistab kompenseerimast ka see, et ühendused Rootsiga ei tööta praegu täisvõimsusel.

"Suur muutus, mis ka Soomes hinda väga kõrgel hoiab, on limiteeritud import Rootsist, Rootsi esimesest piirkonnast Soome. Seal on muidu [ülekande]võimsus 1500 megavatti, aga hetkel on turule antud ainult 240. Nii et see väga selgelt piirab ka võimalust Rootsist importida Soome," selgitas NordPooli Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Arus.

Alliksoni teada on üks ülekandeliin Soome ja Rootsi vahel hoolduses, mis kestab septembri keskpaigani ja teisel on piirangud, mis peaksid selle nädala lõpus lõppema.

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu tõi lisaks välja veel ka Auvere elektrijaama 1. septembrini kestva remondi, mistõttu on turult eemal ka selle 300 megavatti. "Auvere muutuvkulu on kindlasti madalam kui meie hinnapiirkonna tipphinnad on siin viimastel päevadel olnud," tõdes Nõu.

Seega Soome tootmisvõimsuste ja impordivõimaluste nappuse koosmõju ongi viinud siinses hinnapiirkonnas elektri hinna viimase poolaasta kõige kõrgemale tasemele.

"See tähendab seda, et kui tavapäraselt tuleb elekter Soomest Eestisse, siis praegu see liigub Eestist Soome poole, ja seda eriti päevasel ajal," märkis Allikson.

"Päevasel ajal soomlased hetkel impordivad Eesti kaudu Baltikumist, nii et nüüd on voog päevasel ajal niipidi. Neil jääb oma toodangust puudu ja lisaks sellele, mis nad saavad Rootsist, impordivad nad nüüd ka Baltikumist," tõdes ka Arus.

Eesti ja Soome elektrihinnad on hetkel selle aasta kõige kõrgemal tasemel. Kui 17. augustil oli elektri keskmine hind veel 3,37 senti kilovatt-tunni eest, siis 18. augustil, kui rikke tõttu peatas töö Olkiluoto-2, tõusis see juba 14,24 senti/kWh ning jõudis 21. augustil ka 29,23 sendini. Veelgi järsemalt on tõusnud elektri maksimumhinnad – kui enamuse selle aasta kuudest on jäänud maksimumid 20-30 sendi vahel, siis augustis on see praegustel andmetel üle 60 sendi kilovatt-tunni eest.