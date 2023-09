Uuring: Trump kasvatab vabariiklaste valijate seas toetust

Ajalehe The Wall Street Journal küsitlus näitab, et Donald Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. Trump on peale ametiaja lõppu saanud neli ametlikku süüdistust, kuid tema toetus on 59 protsenti ning seda on 11 protsendi võrra rohkem kui aprillis.

Trump suurendab vabariiklaste seas järjepidevalt toetust. Tema konkurendid muudavad nüüd taktikat. Teised kandidaadid proovisid varem vältida Trumpi kritiseerimist, kuid väidetavalt on valmis nüüd seda tegema, vahendas The Telegraph.

Kokku on Trumpi vastu esitatud neli kriminaalsüüdistust. Enamik vabariiklaste valijatest leiab, et nendel süüdistust pole alust. Umbes 78 protsenti vabariiklaste valijatest leidis, et Trumpi püüdlused muuta 2020. aasta valimisi oli õigustatud üritus tagada korrektne valimistulemus.

The Wall Street Journali andmetel on Trumpi edumaa Florida kuberneri Ron DeSantise ees ligi 46 protsenti. See peegeldab samas ka DeSantise toeuse langust. Aprillis oli tema toetus 24 protsenti, augusti lõpus aga ainult 13 protsenti.

Toetust suurendab nüüd ärimees Vivek Ramaswamy. Meedia teatel otsib nüüd DeSantist toetav poliitiline tegevuskomisjon (super Pac) Ramaswamy kohta musta materjali.

USA paremäärmusliku rühmituse liikmed said hiljuti karistuse Kapitooliumi ründamise eest. Pühapäeval proovis Ramaswamy veidi distantseeruda Trumpi tegevusest ning seadis kahtluse alla endise presidendi tegevuse 6. jaanuaril 2022. Siiski jätkab ärimees ka Trumpi kiitmist.

Kandidaadid teevad rohkem kampaaniat Iowas ja New Hampshire'is. Vabariiklaste eelvalimiste avalöök toimub 15. jaanuaril Iowa osariigis. Hiljutised küsitlused näitavad, et nendes osariikides elavad valijad toetavad ka alternatiivseid kandidaate. Iowas on Trumpi toetus 42 protsenti.

Trumpi vastaskandidaadi uuring viitab, et Trumpi baastoetus on 28-33 protsenti.

"Andmed annavad natukene lootust. Varasemates osariikides on Trumpi toetus umbes 10 protsendi võrra väiksem. Tööd on veel teha palju, kuid selleks on veel aega," ütles New Hampshire'i vabariiklasest kuberner ja Trumpi kriitik Chris Sununu.

New Hampshire'i Saint Anselmi kolledži politoloog Chris Galdieri leiab, et edu varajastes osariikides on Trumpi rivaalide ainus lootus. Galdieri ütles, et kui Trump võidab New Hampshire'is, Lõuna-Carolinas ja Iowas, siis ei suuda Nikki Haley ja DeSantis enam midagi Trumpi vastu teha.

Trumpi rivaalid võivad veel loota selle peale, et süüdistuste tõttu ei saagi lõpuks Trump presidendivalimistel osaleda.