Soome kasvav elektritoodang viib ka Eesti elektrihinda veidi alla

Tavaolukorras saab Eesti Soomest odavamat elektrit, kuid augusti lõpus tuli Soomel tuumajaamade remondi tõttu ise kallimat elektrienergiat importida, mis tõstis ka Eestis hindu.

21. augustil maksis elektri kilovatt-tund 29,2 senti, millega tõusis elektrihind tänavu Eestis kõige kõrgemale tasemele.

"Tekkis selline nädalane periood, kus elektrienergia liikus Lätist-Leedust Eestisse ja Eestist edasi Soome suunas, nii et Eesti ja Soome hinnad olid kõrgemad kui Lätis ja Leedus," sõnas Allikson.

Kuid pühapäeval hakkab Soomes uuesti tööle Olkiluoto-2 tuumajaama reaktor ning nädala teisest poolest ka Loviisa-2 tuumajaama reaktor. Elektrienergia vood muutuvad taas tavapäraseks.

Eesti Energia hinnangul läheb seetõttu septembris elektrihind kindlasti odavamaks.

"Jah seda on küll hetkel võimalik prognoosida, et tuuline ilm on tagasi. Ta on tuulisem kui ta enne oli. Tuumaelektrijaam Soomes tuleb tagasi, kaks tükki, kaks blokki. Ja tegelikult praegu arvame ja hindame, et hind tuleb alla, ta peaks küll soodsam olema kui augustikuus," ütles Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov.

Alliksoni sõnul aga ei tule hinnalangus suur. "Mõnevõrra ta läheb, sest Soome hind hakkab minema lihtsalt madalamaks. Aga kuna Soome ja Rootsi vahelised ühendused on endiselt oluliselt piiratud. Kui vaadata näiteks Rootsi põhjaosa ja Soome hindu, siis Rootsi põhjaosa hinnad on oluliselt odavamad kui Soomes praegu. Samas kuu aega tagasi oli olukord vastupidine."

Impordinappus hoiab Soomes hinda kõrgemal, lisas Allikson. Järgmisel nädalal on oodata pigem Eesti ja Soome hinnavahe suurenemist.

"Nii et sellised väga odavaid hindu suure tõenäosusega näha ei ole. Aga Eesti ja Soome hinnale tekib vahe, Eesti kahjuks küll, paraku," sõnas Allikson.