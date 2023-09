Birminghami linn on sisuliselt pankrotis

Briti linn Birmingham on sisuliselt pankrotis, kuna ei suuda ära maksta palgavõrdsuse kohtuasja nõudeid.

Linna kaebasid Suurbritannia ülemkohtusse 2012. aastal ligikaudu 170 õppeassistenti, koristajat ja toitlustajat – enamus neist naissoost. Birmingham on maksnud nüüdseks kahjunõuetena juba 1,1 miljardit naela, kirjutas The Times. Linn peab veel lisaks maksma ligikaudu 650 kuni 750 miljonit naela, millele lisandub iga kuu intressidena viis kuni 14 miljonit naela.

Birminghami linnale on rahalisi raskusi tekitanud ka kasvavad sotsiaalabi kulud, majutuskulud ja lasteteenuste kallinemine. Lisaks sellele ei läinud linnal hästi uue IT-süsteemi kasutuselevõtt. Oracle süsteemi parandamine läheb linnale maksma hinnanguliselt rohkem kui 100 miljonit naela planeeritust enam.

Briti keskvalitsuse sekkumise ärahoidmiseks on peatatud täiendavate inimeste tööle võtmine ja ja asutud mitteprioriteetseid kulusid kärpima. Samuti tehti linna töötajatele üleskutse töölt ära minna, et palgakulusid saaks kärpida.

Linnavolikogu kritiseeris ka Briti valitsust, kes on järjestikuste konservatiivide juhitud valitsuste juhtimisel võtnud linnalt miljard naela tuludena, vahendas The Guardian. Linnas on võimu Briti Tööerakond. Hiljuti pidi erakond riigi tasandil sekkuma kohaliku tasandi poliitikasse, kuna kohalikke tööerakondlasi peeti düsfunktsionaalseteks ja sealset poliitikaajamist liialt isikutekeskseks.

Birminghami linnavolikogu juht John Cotton ja asejuht Sharon Thompson kinnitasid, et maksevõimetuse teade on vajalik linna finantskindluse taastamiseks. Nüüdsest võib linnavalitsus rahastada ainult neid linnateenuseid, mida ta peab seaduse kohaselt tagama.

Briti leht The Telegraph juhtis tähelepanu, et Birmingham on Euroopa suurim kohalik omavalitsus. Varem on läinud Suurbritannias pankrotti Slough, Thurrock ja Croydon.