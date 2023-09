Lasteaias hakatakse lastele õpetama korralikku hambapesu

Igaüks teab, et hambaid tuleb korralikult pesta kaks korda päevas, aga hambaarst Anastassia Kuldmaa sõnul teadmisest üksi on vähe, tegusid on vaja.

Viie aasta eest uuriti kolme-, kuue- ja 12-aastaste laste suuhügieeni, siis selgus, et kõige kehvem hammaste seisukord on kuueaastastel, kellest enam kui pooltel olid kohest ravi vajavad hambaaugud.

"Millegipärast lapsevanemad arvavad, et hambapesu on väga lihtne asi. Tegelikult see on üsna filigraanne tegevus, sest hambaid on 20, nad on ruumilises keskkonnas ja vajavad paremalt, vasakult, üleval, alumine head tajumist. Lapsevanemad ei usalda peapesu oma koolieelikutele, aga hambapesu usaldatakse juba koolieelikutele," sõnas Kuldmaa.

Värske laste tervisekäitumise uuringu kohaselt peseb hambaid nii nagu kord ja kohus 66 protsenti lastest, 28 prtsenti piirudub ühe korraga päevas ja seitse protsenti lastest, peamiselt poisid, pesevad hambaid harvem kui üks kord päevas.

"Viimane uuring näitas positiivset trendi 11-aastaste õpilaste hulgas, 13-aastaste osas enam muutust ei olnud, 15-aastased poisid pesevad jätkuvalt nii nagu nad enne pesid ja tüdrukute hulgas on väike langus," ütles Tervise Arengu Instituudi ekspert Alice Haav.

Teiseks hambaaukude suureks põhjustajaks on liiga kättesaadav toit, piltlikult öeldes süüakse üks kord päevas hommikust õhtuni.

"Hammaste tervises on väga oluline tegur maiustuste ja soolaste näkside söömine ja me teame, et ligi pooled õpilased söövad enam kui viiel päeval nädalas maiustusi ja rahavastiku toitumisuuringust me tegelikult teame, et neid maiustusi ja snäkke süüakse kordi rohkem, kui oleks soovitav," rääkis Haav.

Kui senised ennetusprojektid, olgu siis hambapesulaul või -rakendus on suunatud ennekõike kodus korraliku hambapesu selgeks saamiseks, siis nüüd hakatakse seda lasteaias õpetama nelja - ja viieaastastele.

"Hügieen hakkab kodust, aga kolm aastat tagasi tehtud täiskasvanute uuring näitas, et kolmandik kuni pooled täiskasvanud pesevad hambaid kas üks kord päevas või jätavad mõni päev üldse vahele. Väga raske on oletada, et ema, isa, kes ise jätavad hambapesu ära, et nende lapsed peseksid hambaid," ütles Kuldmaa.

Šotimaal on analoogne projekt kestnud kümme aastat ning kulutused laste hambaravile on vähenenud kolm korda. Eestis on laste hambaravi tasuta ning mullu kulus selleks 33 miljonit eurot.