Läänemets: me ei pane Reformierakonna sammudele kätt ette

"Sotsiaaldemokraadid on öelnud, et meie jaoks on see raske olukord, sest me tahaks keskenduda Eesti majanduse olukorrale, rääkida kõigist muudest probleemidest. Meie hinnangul usaldusväärsus on väga tugevalt kannatanud ning Reformierakond ja Kaja Kallas peavad sellega tegelema," rääkis Läänemets kolmapäeval Raadio 2 saates "Hommik!".

Ta lisas, et ükskõik millise järgneva valitsuse moodustab ikkagi Reformierakond ja selle otsustab Reformierakonna juht Kallas.

"Ma oletan ja loodan, et ühel päeval tehakse mingid suuremad sammud. Kas see on üks või teine asi, seda ma öelda ei oska. Lõppkokkuvõttes me ei pane kätt ette, kui Reformierakond otsustab üht- või teistpidi teha. Aga lõpuks otsustama peab, sest parlament peab tööd teha saama ja lõpuks riik peab rahulikult toimida saama," jätkas Läänemets.

Samas ütles siseminister, et valitsus toimib. "Lihtsalt häiritud on see, kas avalikkus saab aru, mida valitsus teeb, kui ei ole võimalik sellest rääkida," lisas ta. Läänemetsa sõnul on valitsuse sisekliima "töine. Vaidleme, aga saame hakkama".

Kommenteerides riigieelarve arutelusid, ütles SDE esimees, et mõnekümne miljoni euro ulatuses kärbete otsimise asemel tuleks hoopis mõelda tulude leidmisele.

"See on struktuurne probleem. Tegelikult peaksime 10-20 miljoni euro kärpimise asemel mõtlema selle peale, kuidas eelarvet struktuurselt reformida – seda Eesti vajab. Aga maailmavaated ongi erinevad. Sotsiaaldemokraadid ütlevad, et pankade solidaarsusmaks võimaldaks sadu miljoneid Eesti majandusse tagasi võtta," rääkis ta.

Läänemetsa sõnul ei ole valitsusel automaksu plaanis ära jätta, aga sotsidel on selle suhtes oma nägemus ning viitas sellele, et autode kasutamisele alternatiivi leidmiseks tuleks suurendada bussi- ja rongiliiklust.