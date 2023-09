Läänemets: Reformierakond peab järeldused tegema ja usalduse taastama

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi tunnistas saates, et Kaja Kallasega seotud skandaal on piinlik, kuid tema hinnangul on piinlikud ka Kallase suunal tehtavad rünnakud. Samas ei ole see skandaal Ligi sõnul seotud Reformierakonna tegevuse ja poliitikaga ning tema hinnangul ei ole see mõjutanud ka Eesti välispoliitikat.

Läänemets tõdes, et sotsiaaldemokraadid on mures, sest skandaali tõttu kannatab valitsuse, kogu Eesti ja peaministri usaldusväärsus. Ta lisas, et Eesti avalikkus tahab saada juhtunus selgust ja näha, et Reformierakond probleemi mõistab. "Aga otsuse tegemise koht on eelkõige Reformierakonna käes," ütles Läänemets.

Eesti 200 juht, riigikogu esimees Lauri Hussar ütles, et Kallas on iga päevaga andnud skandaaliga seoses üha rohkem vastuseid. Kallase tagasiastumise otsustamine puudutab tema hinnangul eelkõige Kallast ennast ja Reformierakonda.

Isamaa juht Urmas Reinsalu ei nõustunud Hussari ja Läänemetsa seisukohaga, et probleemi lahendamine on üksnes Kallase käes. Tema hinnangul on pall kõigi kolme koalitsioonipartei käes.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme ütles, et Kallas on süstemaatiliselt valetanud nii enne valimisi kui ka praeguses skandaalis. Tema hinnangul on Kaja Kallas laenu andmise ja intresside pealt teenimise kaudu otseselt oma abikaasa ettevõtlusega seotud.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Kaja Kallas on kogu Eesti poliitika pannud ummikusse ja ta nõustus Reinsaluga, et kõik koalitsioonierakonnad saavad olukorra lahendada.

"Ma jagan seda, mida ütles Urmas Reinsalu, et see pole nii, et valitsuspartnerid ütlevad, et see on Reformierakonna asi. Jah, Reformierakonnal on suurim vastutus selles, aga ka koalitsioonipartnerite asi on see, kas teie lähete edasi selles olukorras," rääkis ta ja lisas, et Eestil on praegu väga keeruline olla usutav Euroopa Liidus ja NATO-s.

Läänemets tõdes, et skandaalil on mõju kogu riigi toimimisele ja Reformierakond peab selle olukorra lahendama.

"Me näeme, et selle asemel, et siin saates rääkida Eesti majanduse tulevikust, sellest, kuidas inimestel läheb, me kogu aeg jõuame peaministri ja nende vedude teemani tagasi ja ma kardan, et jõuame igal pool selleni. See on suur probleem. Avalik debatt peaks tegelikult mingitel muudel asjadel toimuma. See on ka põhjus, miks ma ütlen, et Reformierakond on see, kes peab siit järeldused tegema. Kas üht- või teistmoodi tuleb teha järeldused, tuleks usaldus taastada nii valitsuse kui ka riigi osas," rääkis ta.

"Ja arvan, et sellel on mitmeid võimalusi. Sotside käest küsitakse, miks te üht või teist sammu ei tee. Kui Reformierakond soovib teha personaliotsuseid või mingeid muid otsuseid, saab koalitsioonipartnerite juurde tulla ja öelda seda. Aga kui me mõtleme alternatiivide peale, näiteks sotside jaoks, siis mis on teine võimalus teha koalitsiooni? Teine võimalus on teha koalitsioon EKRE-ga. /.../ Teised võimalused on, et Kallas saab moodustada varsti valitsuse Mihhail Kõlvarti (KE) või Reinsaluga. Aga kokkuvõttes matemaatikas on alati Reformierakond ja Reformierakonna esimees, kes otsutab, kellega valitsus moodustatakse," lisas ta.

"Igas alternatiivis on kesksel kohal Reformierakond. Tegelikkuses on ka oluline mõista, et see olukord tuleb lahendada, me ei saa ummikseisu jääda," ütles Läänemets.

Ligi ütles, et Kaja Kallase tagasiastumine on viimase isiklik otsus, kuid tema hinnangul ei saagi Kallas oma abikaasa tööasjadega väga täpselt kursis olla, sest sellest ei pruugita kodus rääkida. Ligi lisas, et ei kiida heaks äri Venemaaga ega ka Kaja Kallase reaktsioone toimuvale, tema hinnangul oleksid võinud Kallase selgitused olla selgemad.

Hussari hinnangul ei peaks Kallas praeguses seisus tagasi astuma. "Meie oleme öelnud, et ootame vastuseid, oleme saanud juba päris palju vastuseid. /.../ Anname siis peaministrile võimaluse selgitada kõik nüansid ära. Las ajakirjandus teeb oma tööd ja teeme kõik faktid selgeks," ütles ta.

Reinsalu ütles, et Kallas on süstemaatiliselt abikaasa äri kohta valetanud ja peaks seetõttu ametist lahkuma. "Valetanud peaminister ei saa ametis jätkata," sõnas ta.

Helme lisas, et tema hinnangul on Kallas abikaasa Vene-suunalise äriga Eesti maha müünud.

Ratase hinnangul käitub Reformierakond ülbelt ja ei saa probleemi tuumast aru. "Tuum on see, et Reformierakond on müünud maha Eesti usaldusväärsuse välismaal. Ja asja teine tuum on see, et te olete kogu sisulise poliitilise debati kinni jooksutanud. Te peaksite arutama täna riigieelarvet," rääkis Ratas.

Ratas lisas, et praegune koalitsioon võib samade partneritega ka jätkata, kuid peaminister tuleks välja vahetada ja see annaks parlamendile võimaluse ummikseisust edasi liikuda. Ka Reinsalu hinnangul võib praegune koalitsioon jätkata, kuid ilma Kallaseta.

Ratas märkis, et tegelikult tuleks praeguses skandaalis Kallase abikaasa Arvo Hallik üldse kõrvale jätta, sest küsimus on selles, miks ei mõistnud peaminister oma abikaasa tegevust hukka.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed uurisid teisipäeval istungil käinud kaitsepolitseiameti peadirektorilt Margo Pallosonilt, kas kapo hoiatas peaminister Kaja Kallast tema abikaasa ettevõttega seotud äritegevusest Venemaa suunal, kuid selgeid vastuseid ei saanud. Saatejuhid uurisid -külalistelt, kas kaitsepolitseiamet jooksis Kallase ja tema abikaasa tegevuse kontrollimisel lati alt läbi.

Läänemetsa sõnul teeb kapo julgeolekukontrolle seaduse järgi ja põhjalikult. Ligi märkis, et kapo leidis, et peaminister ei ole julgeolekuoht.

"Kapo sõelub riske ja sealhulgas on risk näiteks rahapesu, mis lükati ümber, sanktsioone pole rikutud. Kas Kaja Kallase hoiused ja laen on kuidagi ebaproportsionaalsed nagu Mart Helme (EKRE) ütles – ei ole. Laen vastab majandusdeklaratsioonidele, hoiustele, sissetulekutele. Sellised süüdistused lükati ümber. Ei saa öelda, et peaminister on julgeolekuoht," rääkis Ligi.

Helme ütles, et kapo läks lati alt läbi, kuna komisjonis selgus, et kapo ei kontrollinud enne Kallase peaministriks saamist tema tausta, ega kontrollinud kuni viimase ajani ta abikaasa tegevusi.

Ratas Helme hinnanguga ei nõustunud. "Ma olen peaministrina teinud ka selle asutusega koostööd üle nelja aasta ja tegu on professionaalse ametkonnaga. Küsimus on selles, et peaminister on valetanud ja vassinud. Isegi president on öelnud, et peaminister pidanuks tagasi astuma."

Mis saab sügisel riigikogus?

Riigikogu sügisistungjärk jätkub kevadel pooleli jäänud obstruktsiooniga. Reinsalu sõnul tuleb väärtuskriis lahendada ja selle tingimus on, et peaminister peab ametist lahkuma. "Me reaalsuses näeme, et ka valitsusel pole sisuliseks poliitikaks töörahu," sõnas ta.

Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles, et riigikogu juhatus on ka suvel obstruktsiooni lahendamist arutanud ja juhatusel on selged plaanid. Opositsioon peaks tema sõnul vähemalt osa oma esitatud eelnõudest ja arupärimistest tagasi võtma ning leppima allesjäänutest osale kirjalike ning osale suuliste vastustega.

"Kui te seda ei tee, siis te omaenda õigusi kitsendate. Te ei saa aktuaalsetel teemadel arupärimisi esitades neile õigeaegselt vastuseid, parlamenditöö ja aktiivne diskussioon seisab. Tehke see reha ära ja läheme sügisistungjärgule vastu viisil, mis kaitseb nii koalitsiooni kui ka opositsiooni õigusi," rääkis ta.

Martin Helme kordas, et tema hinnangul on Reformierakond valimised võitnud valetamise teel ning ummikseisust aitaks edasi erakorralised valimised.

Ratas ütles, et Hussari ettepanek, et opositsioon peaks eelnõusid tagasi võtma, ei ole mingi kokkulepe. "Lahendus on see, mida ütles Reinsalu ja ka mina, et tänane koalitsioon mingu edasi, aga peaminister peab astuma tagasi. Ja kui ütlete, et opositsioonilt tuleb nõudmisi juurde, siis olukord on ju totaalselt muutunud ja ma arvan, et võiksime siis nulli võtta selle seisu ja püüda startida riigikogus normaalsel teel," rääkis ta.

Läänemetsa arvates peaks president aitama olukorda lahendada.

"Ma arvan, et alustama peame sellest ja me kõik peame ütlema seda, et ei ole nii, et opositsioon on süüdi ja ei ole nii, et koalitsioon on süüdi. Meil kõigil on selles roll. Jah, kevadel tegid kõik oma panuse ja need panused on läinud kahjuks suuremaks. See on esimene asi. Kui me seda ütleme ja tunnistame, siis on võimalik edasi minna. Ma kardan, et päriselu on see, et kohe alguses ei juhtu midagi. Ma olen sellepärast väga mures. Mulle tundub, ma saan aru, et EKRE ei tule üldse teemadega kaasa ja sel hetkel on võib-olla kergem teemadega edasi minna, kui Isamaa ja Keskerakond end EKRE seisukohadest taandavad. Sealt saame edasi minna, ma arvan. Aga see võtab natuke aega," ütles ta.

"Ja võib-olla on vaja ühte kõrvalosapoolt, /.../ sellist kindlat majakat, et võib-olla on vaja presidenti, kes tegelikult võtab laua taha ja ütleb, et proovime nüüd, see ei ole normaalne olukord," lisas Läänemets.

Ligi ütles, et poliitikute eesmärk ei peaks olema üksteisele ära panemine ja oma partei kehtestamine, vaid see, et Eesti riik toimiks.