Ansip: praegune on suurim rahvusvahelist tähelepanu saanud Eestiga seotud skandaal

Ansip ütles ERR-ile, et Euroopa Parlamendis on tal kolleege, kes Kallase skandaaliga kursis, kuid ilmselt ka neid, kes sellest midagi ei tea. Tema sõnul on tal oma kolleegidele ebamugav skandaalist rääkida.



"Kahtlemata on praegune läbi aegade kõige suurema rahvusvahelise meediakajastuse pälvinud Eestiga seotud skandaal ja seetõttu on meie grupis (Renew parlamendigrupis - toim.) väga palju neid, kes sellest isegi üksikasju teavad. Küllap on meie grupis ka neid, kes pole skandaalist midagi kuulnud," rääkis Ansip.

"Asjast rääkima tulevad kolleegid, kellel juba mingi eelhoiak on kujunenud. Kuna jutt on minu riigist ja minu erakonnast, on mul juhtunut ebamugav selgitada," lisas ta.

Ansip ütles, et Kaja Kallase tulevik poliitikas sõltub suuresti sellest, milliste lahendusteni praeguses kriisis jõutakse.

"Brüsselis ei jäänud märkamata meie riigikogu kevadine töövõimetus. Parlamendi töö halvamist peetakse küpse demokraatiaga riikides erakordseks ning paratamatult toob parlamendi töövõimetus kaasa mainekahju Eesti riigile ja Eesti poliitikutele, kes ei oska leida probleemidele lahendust läbi parlamentaarsete debattide," ütles Ansip.

Tema hinnangul on praegu ka vara prognoosida, milliseks võib kujuneda Kallase kuulamine Euroopa Parlamendis, kui valitsus peaks europarlamendi valimiste järel ta voliniku kandidaadiks esitama.