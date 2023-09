WSJ: kompartei keelas Hiina ametnikel tööajal iPhone'ide kasutamise

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kommunistlik partei keelas Hiina ametnikel USA tehnoloogiafirma Apple nutitelefonide kasutamise. Ametnikud ei või Apple'i telefone kasutada enam tööajal, kuna Peking tahab vähendada riigi sõltuvust välismaisest tehnoloogiast.

Kompartei tahab üha rohkem, et riigiasutused loobuksid välismaise tehnoloogia kasutamisest. Hiina tahab samuti piirata tundliku informatsiooni liikumist väljapoole riigi piire. Pekingi viimased sammud võivad Apple'i rahavoogu vähendada. 19 protsenti Apple'i käibest tuleb Hiina turult, vahendas The Wall Street Journal.

Pole veel selge, kui laialdaselt kompartei poolt kehtestatud piirangud hakkavad ametnike suhtes kehtima. Apple ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

"Peking on aastaid keelanud mõnede agentuuride ametnikel kasutada iPhone tööajal. Nüüd on seda piirangut laiendatud," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.

USA ja Hiina vahel süvenevad pinged ning Peking tahab, et riigifirmad asendaksid välismaised seadmed nagu arvutid ja tarkvara kodumaiste toodetega. Kompartei leiab, et kodumaised seadmed on ohutumad ja neid on lihtsam kontrollida.

2021. aastal leidis kompartei, et Tesla autode kogutud andmed võivad ohustada riiklikku julgeolekut. Seetõttu pidid riigiametnikud ja sõjaväelased Tesla autode kasutamist piirama. Tesla sõidukid on siiski endiselt Hiina turul populaarsed.

Apple on USA üks väärtuslikumaid firmasid. Varem pole kahe suurriigi võitlus Apple'i äritegevust eriti mõjutanud. Kuna Apple'i tooteid pannakse kokku Hiinas, siis USA firma annab alltöövõtjate kaudu tööd miljonitele hiinlastele. Apple on Hiinas järginud kompartei digitaalset vabadust piiravaid seadusi ning eemaldas oma veebipoest tuhandeid rakendusi.

Kompartei nõuab, et välismaised firmad hoiaksid riigis kogutud andmed Hiinas. Apple ja Tesla on ehitanud Hiinasse andmekeskusi, kuid sellest pole piisanud, et leevendada kompartei muret riikliku julgeoleku pärast, vahendas The Wall Street Journal.

Pekingi viimane samm peegeldab sarnaseid piiranguid USA-s. Washington piirab riigis Hiina tehnoloogiafirma ByteDance tegevust. Samale firmale kuulub populaarne mobiilirakendus Tiktok. USA piirab ka kiipide eksporti Hiinasse.