Madis Kallas peaministri skandaalist: sotsides on palju rahulolematuid

Regionaalminister Madis Kallas (SDE) ütles, et peaministri ümber oleva skandaali tõttu on sisuline töö takerdunud ja Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas on palju neid, kes ei ole olukorraga rahul.

"Sotsiaaldemokraadid juhivad hetkel kolme ministeeriumit ja haldavad oma fraktsiooni riigikogus. Meie teeme oma asju. Aga loomulikult me ei eita, et see töö kiirus ja asjade edasi liikumine on oluliselt praegu takerdunud, kuna me peame ka intervjuudes ja erinevates formaatides andma väga palju vastuseid teemal, millel me tegelikult ei tahaks rääkida ja mina näiteks tahaks rääkida hoopis regionaalarengust ja põllumajandusest," ütles Kallas ERR-ile.

Kallas tunnistas, et peaministri skandaalist tulenev poliitiline olukord on aktiivse arutelu all ka Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas. "See on olnud viimased kaks nädalat number üks teemaks aruteludes. Ja kõik teised teemad on jäänud selle varju," sõnas Kallas.

ERR küsis, kas erakonnas on peaministri suhtes kriitilised olnud Jaak Juske ja Peep Petersoniga samal meelel inimesi veel. "Ma arvan, et väga palju on neid inimesi, kes antud olukorraga ei saa kuidagi leppida ja kui ka mõned seda välja ei ütle, siis ma arvan, et jah, neid inimesi on väga palju, kes on olukorra üle kurvad. Aga mina ütlengi, et olukorrale lahenduse saavad leida Kaja Kallas ja Reformierakond," vastas regionaalminister.

"Olles ise kunagi tagasi astunud, nähes mismoodi ja kuidas mingid poliitilised arengud võivad minna, kui mingit sammu ei tehta, siis minu sõnum on alati olnud see, et selle otsuse saab ja peab tegema ainult peaminister ja Reformierakond. Milline see otsus on, sõltub ainult Reformierakonnast ja Kaja Kallasest," lisas ta.

Riigikogu liige ja Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi ütles hiljuti ERR-ile antud intervjuus, et ühiskond peab antud olukorras maha rahunema.

"No kui ühiskond maha rahuneb ja töörahu nii riigikogus, töörahu presidendiga kui ka töörahu kõigis ministeeriumides taastub, siis on see kindlasti lahendus. Aga raske on prognoosida, kuidas see olukord laheneb," kommenteeris Kallas.