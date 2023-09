Kallas lubas Elektrilevi eraldamisega Eesti Energiast edasi minna

"Eesti Energia toob Enefit Connecti ja Elektrilevi ühise mütsi alla. See on asi, mida 2021. aastast olen nii mina öelnud kui ka oleme valitsuses korraldusi andnud. Tegelikult ei oleks tohtinud üldse kantida Elektrilevist inimesi ja varasid ära, aga hea meel on, et Eesti Energia on toonud Enefit Connectist tagasi kõik elektrivõrgu juhtimise ja haldusega seotud tegevused ja klienditeeninduse."

Kallase sõnul on see samm ülipositiivne, sest nii saab riigi vaatest suurema indluse, et Elektrilevil on olemas kõik ressursid, mis on vajalikud võrguteenuse osutamiseks ning võrguteenuse kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks.

"See tähendab ka seda, et Elektrilevi sõltumatus Eesti Energiast kui ühest turuosalisest tagatakse paremini. Ja järgmine samm peaks olema omandiline eraldamine Eesti Energiast."

Kallas lisas, et kõikide selliste sammude eesmärk on, et Elektrilevi saaks paremini hakkama tormide ja teiste kriisidega.

Valitsuse koalitsioonilepe näeb ette Elektrilevi Eesti Energiast eraldamise. Ettevõtte eraldamine on arutluse all olnud juba ligi kümme aastat, mil seda soovitas toonane riigikogu majanduskomisjoni liige Kaja Kallas. 2021. aastal tegi selleks põhimõttelise otsuse ka valitsus, kuid Eesti Energia omanikuootustesse see toona ei jõudnud.

Eesti Energia kontserni juht Andrus Durejko on öelnud, et Elektrilevi viib suurima võrguettevõttena elektri pea kõikidesse kodudesse, mistõttu on oluline, et strateegiliselt oluliste tegevusalade toetusfunktsioonid oleksid ühes ettevõttes.

"Elektrilevi, olles sõltumatu võrguettevõte oma juhatuse ja nõukoguga, kuulub ka peale muudatust Eesti Energia kontserni," lisas Durejko.