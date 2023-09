Ukraina oligarh Kolomoiskõi sai süüdistuse suuremahulises omastamises

Ukraina üks rikkamaid mehi ja president Volodõmõr Zelenskõi kunagine võtmeliitlane vahistati siis, kui president on taas väljendanud otsustavust korruptsioon riigis maha suruda.

Korruptsioonitõrjebüroo ütles, et kahtlustab Kolomoiskõid ja veel viit isikut panga varade omastamises ühtekokku rohkem kui 9,2 miljardi grivna (250 miljoni dollari) ulatuses.

Kolomoiskõi toetas Zelenski kandidatuuri 2019. aasta presidendivalimistel.

Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale eelmise aasta veebruaris on Zelenski korduvalt lubanud võidelda korruptsiooniga Ukrainas. Ühtlasi on see ka Kiievi lääneliitlaste põhinõudmine.