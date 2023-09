Signe Kivi: erakonnas on ka neid, kes ei toeta Kallase jätkamist

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Signe Kivi ütles, et reedesel Reformierakonna juhatuse koosolekul oli ka neid, kes ei nõustunud sellega, et Kaja Kallas võiks jätkata peaministri ja erakonnajuhina.

Reedel toimus riigikogu fraktsioonis Reformierakonna juhatuse koosolek, kus said osaleda ka fraktsiooni liikmed.

"Osavõtjate enamus toetas Kaja jätkamist peaministrina. Mina ütlesin välja oma arvamuse, aga pean õigeks, et see jääb hetkel erakonnasiseseks," ütles Kivi ERR-ile.

"Tahan rõhutada, et olen näinud Kajas seda peaministrit, kes on poliitikuna kandnud erakordseid ja erakordselt kõrgeid eetilisi ja moraalseid tõekspidamisi. Aga see on täna murenemas," lisas Kivi.

"Ma olen öelnud praegu kõik, mida ma hetkel saan ja tahan öelda," ütles Kivi veel.

ERR-i reporter Madis Hindre küsis, kas juhatuses oli veel neid, kes arvasid teisiti, kui erakonna juhatuse enamus otsustas. "Väga mõned, aga ma arvan, et nad võiksid ise oma arvamust kommenteerida," vastas Kivi.

Rääkides laiemalt Venemaa suunalisest äritegevusest, ütles Kivi, et seda ei tohi tolereerida ja seda ei tohi normaliseerida.

"Ma olen väga mures, et see kriis podiseb edasi. Ma elan juhtunut isiklikult väga üle, aga täna ma rohkem kommentaare anda," ütles Kivi lõpetuseks.

Signe Kivi ei soovinud öelda, kas ta arvab, et Kaja Kallas peab tagasi astuma.