Ehitusturu langus lööb pihta ka ehitusseadmete rentijatele

Ehitusturu madalseis on mõjutanud ka ehitusseadmete rentijaid ning langust on nende sõnul näha nii praegu kui ka lähitulevikus üldehituses ja tee-ehituses. Olukorra leevendamiseks otsitakse ka uusi ärisuundi.

Kui keegi Tallinnas liikudes satub mööduma Tähetorni piirkonnas asuvast ehitusseadmete ja tööriistade rentija Cramo laoalast, siis hakkab silma, et seal on märkimisväärselt palju ehitussoojakuid. Pannes selle vaatepildi kokku viimase aja uudistega langusest ehitussektoris, tekib mulje, et tööd ehitusplatsidel on üleüldse seiskunud.

Cramo Estonia tegevjuhi Remo Holsmeri sõnul on tänavune aasta tõesti keerulisem kui eelmised, kuid väga hulluks veel olukorda siiski nimetada ei saa.

"Tööd on umbes sama palju, aga klient loeb kindlasti rohkem raha ning kaalub pikemalt oma valikuid. Me ei ole jõudnud ehitusturuga veel sellisesse seisu nagu näiteks Soome, kus turg on sisuliselt külmunud, ettevõtted on läinud pankrotti ja riik eraldab sektori päästmiseks avalikku raha. Keerulisemaks on läinud ka Rootsis, ja kuna me riigina oleme küllalt tihedalt seotud oma lähinaabritega, siis küllap on raskemad ajad ees ka ehitussektoris Eestis," rääkis Holsmer.

Konkreetselt ehitussoojakute rendi maht aga on võrreldes mullusega jäänud enam-vähem samaks, lisas ta.

Hoolimata sellest, kas turg tõuseb või langeb, peab pingutama, sest õnneks on ehitusseadmete turul hea konkurents, mis niisama põdeda ei luba, lausus Holsmer, kelle sõnul on ehitusturu kokku kuivades hakatud otsima uusi ärisuundi ja tegelema on hakatud ka sanitaarseadmete, näiteks WC-de ja kätepesujaamade rendiga.

Üks Cramo konkurente, Ramirent, näeb samuti langust, kuid see pole ehitussektoris üldine

"Kinnisvaraarenduses, eriti just elamispindade puhul, on langus turul selge. Tee-ehituse mahud on kukkunud palju, kuid selle kompenseerivad meie vaates näiteks Rail Baltica, taristuehitusega ja kaitseväe investeeringutega seotud objektid. Lisaks on Ramirendi seadmed töös suurematel tööstusobjektidel, näiteks tuuleparkide, Narva, Kiviõli, VKG õlitehase ja muudel ehitustel, samuti pole langust märgata põllumajandussektoris," ütles ERR-ile Ramirendi tegevjuht Heiki Onton.

Samas ei ole kukkunud remondi ja renoveerimise turg ning erakliendid rendivad seadmeid ikka samal tasemel kui varem, lisas ta.

"Ramirendi klientuur on väga lai – lisaks ehitusele on meil kliente tööstuses, kohalike omavalitsuste seas ja nii edasi. Seega üldist langustrendi meie omalt poolt ei saa kinnitada," ütles Onton.

Samuti pole Ramirent täheldanud, et kliendid oleks rohkem kokku hoidma hakanud, nentis ta.

Ramirendile teeb muret tee-ehituse tume tulevik

Ontoni sõnul on suurimat langust näha tee-ehituses ja sealne tulevik tundub tume.

"Tee-ehitajad prognoosivad järgmiseks aastaks sügavat kukkumist, olukord on tõesti nukker, kuna riigi investeeringud on kokku kuivanud," nentis ta.

Ontoni andmetel on järgmiseks aastaks transpordiametil plaanis ainult kolm kilomeetrit tee-ehitust, seda Sauga-Pärnu lõigul. Riigi lisainvesteeringud on hädavajalikud, leidis ta.

"See süstiks raha majandusse ja aitaks ka üldiselt Eesti majanduse uuesti käima tõmmata, võimaldades paremaid ühendusi ettevõtluse arenguks. Kliimaministri seisukoht, et Rail Baltica lahendab kõik Eesti ühenduse probleemid Euroopaga ning investeeringud tee-ehitusse pole seetõttu riigi prioriteet, on naiivne," lausus Onton.