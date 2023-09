Keskerakonna juhatus kinnitas aseesimehed, peasekretäriks sai Anneli Ott

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et Keskerakonna juhatusse kuulub inimesi Eestimaa eri paigust ning ka erakonna aseesimeeste valikul oli oluline laiapindne kaasatus ja kogemus.

"Keskerakonda on praegusel keerulisel ajal väga vaja, sest meie prioriteediks on Eesti inimeste toimetulek. Peame inimesi kõnetama samaaegselt nii linnades kui ka maapiirkondades. Usun, et valitud aseesimehed suudavad seda rolli täita ja anda endast parima, et erakond areneks, oleks tugev ning ühtne," rääkis Kõlvart.

Ta lisas, et loomulikult oleks ta soovinud ka Tanel Kiige jätkamist erakonna aseesimehena, kuid tulenevalt erakonna põhikirjast ei saanud Kõlvart aseesimehe kohta Kiigele pakkuda.

Nimelt ütleb Keskerakonna põhikiri, et aseesimeheks saab valida vaid juhatusse kongressil kandideerinud ja valituks osutunud juhatuse liiget. Tanel Kiik on juhatuse liige tulenevalt tema ametikohast Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimehena.

"Küll aga võin kinnitada, et hindan Tanel Kiige teadmisi ning loomulikult kaasan teda olulisematesse otsustesse nii, nagu ka kinnitatud aseesimehi," kinnitas Kõlvart.

Uus peasekretär Anneli Ott alustab tööd tuleval esmaspäeval. Mihhail Kõlvart sõnas, et Eesti suurim erakond vajab täiskohaga tegevjuhti. "Mul on hea meel, et Anneli Ott on valmis seda vastutust kandma. Anneli saab Keskerakonna peasekretärina edukalt rakendada riigikogu liikme, ministri ja Võrumaa piirkonna juhina hangitud kogemusi," leidis Kõlvart.

Senine peasekretär Andre Hanimägi kuulub ka erakonna riigikogu fraktsiooni.

Rohkem kui kümme aastat Keskerakonda kuulunud Anneli Ott on töötanud omavalitsusjuhina, esindanud Kagu-Eesti elanikke parlamendis ning pidanud riigihalduse- ja kultuuriministri ametit. Praegu tegutseb ta Eesti Spordiselts Kalev juhatuse liikmena.

Anneli Oti sõnul tuleb esmalt tagada erakonnas töörahu ja tõsta erakonna nähtavust kõikjal Eestis. "Mõistagi toovad suured muudatused esile erinevaid emotsioone. Ka minul saab olema sisseelamise periood. Esimene ülesanne saab loomulikult olema suhtlus erakonnaliikmetega, aga muidugi ka uute tööde ja plaanide käivitamine," lausus Ott.

"Senine peasekretär Andre Hanimägi on kahe ja poole aasta jooksul teinud ära suure töö, asudes peasekretäri ametisse väga keerulisel ajahetkel ning vedades kohalike omavalitsuste ja riigikogu valimiskampaaniat. Tänan teda tema panuse ja töö eest," ütles Kõlvart.