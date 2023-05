Ukraina piloodid saavad proovida ka Rootsi Gripenitega lendamist

Rootsi valitsus otsustas lubada Ukraina pilootidele õpet Rootsi päritolu Jas 39 Gripen hävituslennukitega, vahendas SVT. Rootsi valitsuse teade on seotud Rootsi kaitseministri Pål Jonsoni ja Rootsi tsiviilkaitseministri Oskar Bohlini visiidiga Ukrainasse. Rootsi otsus järgnes Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi palvele.

Rootsi kaitseministeeriumi teatel osalevad väljaõppes kogenud Ukraina piloodid, keda õpetakse algul lennusimulaatorites ja seejärel tehakse testlende Gripen hävituslennukitega. Pål Jonsoni sõnul antakse ukrainlastele võimalus testida erinevaid lennuplatvorme, mida nii Rootsi kui ka teised riigid kasutavad, vahendas Reuters. Jonson mainis peale Rootsi Gripenite ka Tornadosid ja F-16 hävituslennukeid.

Ukraina on varem korduvalt küsinud erinevatelt riikidelt abi saamaks endale moodsamaid lääneriikide hävituslennukeid. Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus veebruaris Rootsilt nende Gripen hävituslennukeid.

Kuigi Rootsi lubas Ukraina pilootidele väljaõpet, siis ei tähenda see, et Rootsi saadaks enda lennukeid Ukrainale. Praegu on see ebatõenäoline, ütles Rootsi kaitseminister Pål Jonson. Jonsoni sõnul vajab Rootsi enda olemasolevaid lennukeid riigi kaitseks.

Kaks Rootsi ministrit külastavad Ukrainas olles üksuseid, mis on saanud Rootsilt relvastuse. Selle aasta jaanuaris selgus, et Rootsi annab Ukrainale lahingumasinaid ja Archer iseliikursuurtükke.

Hiljuti teatas USA, et lubab Euroopa riikidel anda Ukrainale enda F-16 hävituslennukeid. USA õhuväe minister Frank Kendall ütles hiljuti ajakirjanikele, et USA päritolu F-16 hävituslennukid jõuavad Ukrainasse parimal juhul alles mitme kuu pärast.