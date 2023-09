Eesti keelab Venemaa mootorsõidukite sisenemise

Sellega järgib Eesti Euroopa Komisjoni poolt 8. septembril avaldatud Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonide täiendavat tõlgendust, mille kohaselt ei ole Vene Föderatsioonis registreeritud mootorsõidukitel enam lubatud siseneda Euroopa Liidu territooriumile.

"Venemaa vastaste sanktsioonide eesmärk on üks - sundida agressorriiki taanduma oma riigipiiridesse. Kuivõrd Euroopa Komisjon kehtivat sanktsiooni äsja täiendavalt selgitas ja Eesti peab vajalikuks kasutada kõiki võimalusi, et Venemaale agressiooni hinda tõsta, leidsime Läti ja Leeduga ametiasutustega konsulteerides, et ühiselt sanktsioone kehtestades on piirangud kõige mõjusamad," ütles siseminister Lauri Läänemets.

Mootorsõidukiga sisenemise keeld kehtib sõltumata selle omaniku või kasutaja viibimise alusest Eestis või Euroopa Liidus.

Vene Föderatsiooni numbrimärki kandvatel mootorsõidukitel lubatakse välispiiri kaudu Eestist lahkuda või ületada Euroopa Liidu sisepiire.

Vene Föderatsiooni numbrimärki kandva sõiduki jõudmisel piiripunkti viib maksu- ja tolliamet läbi vastavad protseduurid. Mootorsõiduki kasutajal või omanikul tuleb koos autoga Venemaale tagasi pöörduda või ületada piir ilma selleta.