SEB alustab nõudmiseni kontolt intressi maksmist

SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen märkis, et kui ligi seitsme aasta jooksul oli euribori väärtus null või negatiivne, siis nüüd on rahal taas hind ning hoiustel seisvalt rahalt makstakse enam intressi. Paljud pangakliendid ei ole oma raha aga hoiustanud.

"Seetõttu kehtestame eraklientide arvelduskontol olevate säästude jäägile 0,4 protsenti intressi aastas kuni 5000 euro suurusele kontojäägile, seda ületavalt summalt arvestame intressi 0,01 protsenti. Nii saavad kliendid edaspidi teenida tulu ka rahalt, mida nad kasutatavad igapäevasteks tehinguteks ja mis seisab nende arvelduskontol," ütles Leppänen.

Intressi arvestatakse arvelduskontodel hoitavalt rahalt igapäevaselt päeva lõpu seisuga ja see makstakse välja kord kuus. Kõrgema intressi saamine ei sõltu paketi olemasolust.

0,4-protsendise intressimäära arvestus hakkab toimuma automaatselt eurodes arvelduskontodele.

Tähtajalise hoiuse intress on SEB Pangas kuni 4,25 protsenti aastas ning kogumishoiuse intress 1,8 protsenti aastas.

Hoiuste intressid on aasta jooksul jõudsalt tõusnud. Eraisikute hoiuste osakaal on aasta algusest kasvanud ligi 80 protsenti ja hetkel on hoiustel juba ligi veerand eraisikute säästudest.

Kõik kuni 100 000 euro väärtuses hoiused ühes krediidiasutuses hoiustaja kohta on garanteeritud riikliku tagatisfondi poolt.

Seni on arvelduskontol seisvalt rahalt maksnud intressi Coop Pank. Eesti suurim pank Swedbank lähiajal nõudmiseni hoiustelt intressi makskma hakata ei plaani.

Eesti Pank on märkinud, et pankade intressikulud on madalad, kuna enamik hoiustest seisab praegu inimestel ja ettevõtetel just pea olematute intressidega arvelduskontodel.