Salastatud välisteabe juurdepääsuloa andis Kallasele välisluureamet

Kui kaitsepolitsei tegi esimese ja viimase julgeolekukontrolli Kaja Kallasele tema peaministriks asumisel 2021. aastal, siis salastatud välisteabele juurdepääsuloa on hiljem Kallasele andnud välisluureamet. Kallas läbis selleks tänavu ka vastava küsitluse.

Kaitsepolitsei tegi Kaja Kallasele julgeolekukontrolli 2021. aastal, mil Kallas asus esimest korda peaministriks. Seejärel pole kapo Kallasele julgeolekukontrolli rohkem teinud, vajaliku NATO ja Euroopa Liidu salastatud teabe juurdepääsuloa väljastas talle hiljem, kui ta uuesti peaministriametisse astus, välisluureamet (VLA).

VLA-st öeldi ERR-ile, et 2023. aastal läbis peaminister välisluureametis paikneva riigi julgeoleku volitatud esindaja NATO ja Euroopa Liidu juurdepääsusertifikaatide taotlemise e-keskkonnas briifingu ning andis kinnituse selle kohta, et ta on teadlik oma kohustustest salastatud välisteabe kaitsel. Selle alusel väljastati talle Euroopa Liidu ja NATO juurdepääsusertifikaadid.

Julgeolekukontrolli kui sellist pole välisluureamet peaministri suhtes teostanud.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Arpo selgitas ERR-ile, et NATO ja Euroopa Liidu saladuse juurdepääsusertifikaat põhineb julgeolekukontrollil ja seda julgeolekukontrolli teeb Eesti riigis enamikul juhtudel kaitsepolitseiamet, teatud juhtudel ka välisluureamet. Sertifikaadi väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja, mis on välisluureameti osa, ingliskeelse akronüümiga NSA.

Vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korrale on välisteabega tutvumiseks nõutav lisaks riigisaladusele juurdepääsu loale ka salastatud välisteabele juurdepääsu võimaldav sertifikaat, mida väljastab riigi julgeoleku volitatud esindaja. Salastatud välisteabele juurdepääsusertifikaadi võib saada ainult isik, kellel on kehtiv riigisaladusele juurdepääsu luba.

Esmaspäeval ütles Kaja Kallas Delfi ajakirjanikule Vilja Kiislerile antud intervjuus, et kaitsepolitseiamet tegi tema abikaasale Arvo Hallikule täieliku julgeolekukontrolli ning kapo ei ole temaga Halliku äritegevusest rääkinud mitte üheski kontekstis.

Postimees kirjutas kolmapäeval, et kapo pidas julgeolekuvestluse Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallikuga. Kapo toonitas, et tegu polnud julgeolekukontrolliga, mis on spetsiifilisem toiming ning mida saab vaid teostada isiku suhtes, kes taotleb juurdepääsuluba, mida Hallik pole teinud.