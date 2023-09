Euroopa Keskpank tõstis taas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra

Otsuse järel on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär 4,5 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäär 4,75 protsenti ja hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 4 protsenti.

Keskpank märkis, et inflatsiooni aeglustumine jätkub, kuid see püsib eeldatavalt siiski liiga kiire liialt pika aja jooksul, mille tõttu otsustas ka baasintressimäärasid taaskord tõsta. Keskpanga eesmärk on inflatsiooni aeglustumine kahe protsendi juurde.

Keskpanga eksperdid prognoosivad euroala keskmiseks inflatsiooniks tänavu 5,6 protsenti, tuleval aastal 3,2 protsenti ja 2025. aastal 2,1 protsenti.

2023. ja 2024. aasta prognoose on korrigeeritud ülespoole ning 2025. aasta oma allapoole. Tänavuse ja tuleva aasta prognoosi korrigeeriti ülespoole valdavalt kõrgemate energiahindade tõttu.

Keskpanga eksperdid on ka oma majanduskasvu prognoose märkimisväärselt kärpinud, tänavu peaks euroala majandus kasvama 0,7 protsenti, järgmisel aastal 1 protsent ja 2025. aastal 1,5 protsenti.

Praegusele hinnangule tuginedes leidis EKP nõukogu, et baasintressimäärad on jõudnud tasemele, mis piisavalt pikalt püsides toetab märkimisväärselt ja aegsasti inflatsiooni naasmist sihteesmärgi juurde.