Itaalia Lampedusa saarele saabus kahe päevaga 6700 migranti

Itaalia Vahemere Lampedusa saarele saabus 48 tunni jooksul 6700 migranti. Lampedusa saare enda elanikkond on ainult veidi üle 6000 inimese. Saar asub lähedal Põhja-Aafrika rannikule.

Saare lähedal on Põhja-Aafrika riik Tuneesia ning Euroopa poolt Sitsiilia ja Malta. Tegu on esimese suurema saarega, kuhu jõuavad paljud Euroopa Liitu pääseda püüdvad migrandid, selgitas Reuters.

Lampedusa saare linnapea Filippo Mannino sõnul on Lampedusa küll saabunud inimesed vastu võtnud, kuid nüüdseks on saar kriisis. Ainuüksi neljapäeval jõudsid saarele üheksa paadiga kokku 387 migranti, kes seilasid silla tõenäoliselt Tunesia Sfaxi sadamast.

Giorgia Meloni juhitud parempoolne valitsus on lubanud immigratsioonile pidurit tõmmata. Asepeaminister Matteo Salvini kurtis, et Itaalia ei saa teistelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt piisavalt abi ning nimetas migrantide saabumist sõjateoks ning Euroopa surmaks.

Meloni ütles Budapestis peetud konverentsil, et mõningane seaduslik migratsioon oleks Euroopale majanduslikult kasulik, kuid ei saa olla lahenduseks maailmajao halvenevale demograafilisele olukorrale.

Euroopa Liidu rändevoliniku Ylva Johanssoni sõnul on Lampeduses toimuv tõeliselt suur väljakutse, mis vajab Euroopa tasandil lahendust.

We are seeing a really challenging situation in Lampedusa. This is a European matter that needs an European response. I spoke with MoI @Piantedosim today to get his view on the latest developments and how we can best work together and support. Italy can count on the EU.