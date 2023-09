USA pani Venemaa aitamise tõttu sanktsioonide alla 150 organisatsiooni

Ameerika Ühendriikide valitsus otsustas kehtestada sanktsioonid 150-le isikule ja organisatsioonile, mille puhul USA kahtlustab, et nad on seotud sanktsioneeritud kaupade Venemaale smugeldamisega, vahendas The Wall Street Journal.

USA ja teised lääneriigid on viimase aasta jooksul pannud sanktsioonide alla eelkõige rahanduse ja kaubandusega seotud Vene ettevõtted, kuid Venemaa on suutnud edukalt sanktsioonidest läbi kolmandate riikide mööda minna. Nüüd tahab USA need vahendusriigid ja sealsed ettevõtted ette võtta. See puudutab eelkõige Hiinat, Türgit, Ungarit ja Araabia Ühendemiraate.

Lääneriikide diplomaadid on püüdnud viimastel kuudel eelnimetatud riikide valitsusi veenda, et nad jõustaks lääneriikide kehtestatud sanktsioone Venemaa vastu. Samuti on püütud aidata neid valitsus, kes soovivad aidata sanktsioone jõustada ja ebaseaduslikke tegevusi tõkestada. Sel eesmärgil on näiteks Lähis-Idas USA rahandusministeeriumi sanktsioonide eest vastutav aseminister Elizabeth Rosenberg.

Samas kehtestas USA rahandusministeerium neljapäeval sanktsioonid mitmele isikule ja ettevõttele, sh kahele Soome ettevõttele ja nende ettevõtete Prantsuse ja Eesti päritolu töötajatele. USA sanktsioonide alla läinud eestlase nimi on Catherine Esther Temin ja prantslase nimi Gabriel Temin.

Kaubandusandmete kohaselt saatis Soome ettevõte Luminor Oy rohkem kui miljoni dollari väärtuses kaupa Venemaale aprilli ja novembri vahemikus. Muuhulgas saadeti venelastele arvutikiipe ja optilisi läätsesid USA-st, Ühendkuningriigist ja Saksamaal. Luminoriga oli selle puhul seotud Soome logistikaettevõte Siberica Oy.

Konkreetne Luminor Oy asutati 2015. aastal ning see on juriidiliselt seotud taaskond kahe Temini perekonnanime kandva isikuga. Sama on ettevõttega Siberica Oy, mis asutati 2020. aastal.