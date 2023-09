Sõja 570. päev: ISW: Andrijivka vabastamine halvendas Vene vägede olukorda

Andrijivka vabastamine Bahmutist lõunas on halvendanud piirkonnas asuvate Vene vägede taktikalist olukorda, teatas Sõjauuringute Instituut (ISW) laupäeva varahommikul. USA kinnitas, et president Joe Biden võtab neljapäeval Valges Majas vastu president Volodõmõr Zelenski.

Briti kaitseministeerium: Venemaa varub talvisteks rünnakuteks rakette

Venemaa on tõenäoliselt suuteline varuma märkimisväärse koguse tiibrakette, et talvel Ukraina taristut rünnata, teatas laupäeval Briti kaitseministeerium.

Ministeerium teatas avalike allikate andmetele tuginedes, et Vene relvajõud on aprillist alates vähem tiibrakette kasutanud, kõrged ametnikud on aga rääkinud nende tootmise suurendamisest, vahendas portaal Kyiv Independent.

Venemaa tegi 2022. aasta sügisel ja 2023. aasta talvel järjestikku ulatuslikke raketi- ja droonirünnakud Ukraina energiarajatistele. Rünnakutes said surma kümned tsiviilelanikud ja need põhjustasid üleriigilisi elektrikatkestusi.

Kasutati peamiselt lennukitelt lastavaid tiibrakette H-101, NATO klassifikatsiooni järgi AS-23a KODIAK, öeldakse Briti kaitseministeeriumi viimases luureraportis.

"Venemaa kasutab strateegilisi pommitajaid, et heita seda laskemoon sügavalt Venemaa territooriumilt," seisab raportis.

Ukraina on asunud õhutõrjet tugevdama, et olla valmis Venemaa selle aasta võimalikeks massilisteks rünnakuteks kriitilise tähtsusega taristule, ütles õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat 3. septembril.

Ka president Volodõmõr Zelenski on hoiatanud, et Venemaa hakkab sügisel ja talvel tõenäoliselt jälle Ukraina energiasüsteemi ründama.

Peaminister Deniss Šmõhal on öelnud, et Ukraina on suutnud 80 protsenti peamistest vooluvõrkudest ja kõrgepinge alajaamadest taastada. Venemaa lõi rivist välja peaaegu poole Ukraina energiasüsteemist.

Kindral Milley: Põhja-Koreast saadavad relvad Venemaale edu ei anna

Põhja-Korea antav relvaabi suurendab küll Vene vägede suurtükimoona tagavara, kuid suurt muutust sõjategevusse Ukrainas ei too, ütles USA Ühendatud Staabiülemate Komitee esimees kindral Mark Milley.

Milley sõnul annab Põhja-Korea Venemaale tõenäoliselt Nõukogude-aegseid 152 mm suurtükimürske, kuid teada pole, kui palju või millal.

"Kas see muudab midagi? Ma olen selles suhtes skeptiline. Ma ei usu, et see on otsustava tähtsusega," lausus Milley.

Minister: Ukraina toodab tänavu üle 100 korra rohkem droone kui mullu

Ukraina digitaalse ülemineku minister Mõhhailo Fedorov ütles, et Ukraina õhudroonide tootmine kasvab tänavu võrreldes mullusega 120 kuni 140 korda. Juba praeguseks on kasv olnud sajakordne, lisas ta.

Fedorovi sõnul testib Ukraina tehisintellektiga süsteeme, mis suudavad tuvastada mitu kilomeetrit eemal asuva sihtmärgi ning põigelda kõrvale elektroonilistest segajatest.

"Praegu on see kõik testimisfaasis, aga osa droone, mis me ostame, kasutavad tehisintellekti sihtmärkide tuvastamiseks. Metsas võib see tuvastada sihtmärgi ja aru saada, kas see on inimene, tank või mõni sõiduvahend," lausus Fedorov.

Rünnakutes Harkivi oblastile hukkus kaks inimest

Ukraina siseministeeriumi teatel hukkus Vene vägede rünnakus Harkivi linnapiirkonnale kaks inimest, lisaks sai seitse inimest vigastada.

Harkivi oblasti kuberneri Oleg Sõnjehubovi sõnul ründasid Vene väed linna üht elurajooni viie S-300 raketiga, selles rünnakus sai vigastada viis inimest.

Kaks inimest hukkus Strileha küla lähedal, mis asub Ukraina-Vene piiri lähistel, kus Vene väed avasid tule maanteel sõitnud auto pihta.

Ukrainasse jõudsid esimesed kaubalaevad alates viljaleppe lõppemisest

Ukrainasse jõudsid teravilja eksportimiseks esimesed kaubalaevad alates Venemaaga sõlmitud viljaleppe lõppemisest, ütles laupäeval Ukraina asepeaminister Oleksandr Kubrakov.

"Esimesed tsiviillaevad kasutasid ajutist koridori, et siseneda Ukraina sadamatesse," lausus Kubrakov.

Ta lisas, et laevad Resilient Africa ja Aroyat võtavad peale pea 20 000 tonni Aafrika ja Aasia turule mõeldud nisu.Laevad seilavad Belau lipu all.

ÜRO ja Türgi vahendatud viljalepe, mille eesmärk oli tagada kaubalaevadele ohutu meresõit läbi Musta mere, kukkus kokku juulis, kui Venemaa sellest taandus.

Moskva on Ukraina sadamataristut sestsaadik korduvalt rünnanud.

Augustis teatas Ukraina, et loob Vene blokaadist möödaminemiseks humanitaarkoridori.

Andrijivka vabastamine raskendas Vene vägede olukorda Bahmutist lõunas

Andrijivka vabastamine Bahmutist lõunas on halvendanud piirkonnas asuvate Vene vägede taktikalist olukorda, teatas Sõjauuringute Instituut (ISW) laupäeva varahommikul.

Ukraina kindralstaap ja teised Ukraina ametnikud teatasid esmalt juba neljapäeval Andrijivka vabastamisest ja osalise edu saavutamisest Klištšiivka lähedal. Reedel teatas ka Ukraina 3. eraldiseisev õhudessantbrigaad, et selle üksused vabastasid Andrijivka ja hävitasid täielikult Vene 72. eraldiseisva motoriseeritud laskurbrigaadi pärast nende ümberpiiramist.

The Ukrainian 3rd Separate Assault Brigade reported that its personnel liberated #Andriivka and "completely destroyed" the Russian 72nd Separate Motorized Rifle Brigade after encircling the settlement. https://t.co/vBqPmFNNvX https://t.co/m6Q7WZN0j6 pic.twitter.com/BVH1793aD2 — ISW (@TheStudyofWar) September 16, 2023

ISW andmetel kandsid Vene 72. brigaadi üksused juba tänavu mais Bahmuti piirkonnas Ukraina vasturünnakute ajal märkimisväärseid kaotusi, misjärel nad tõenäoliselt suuresti lagunesid. Ukraina 3. õhudessantbrigaad teatas ka, et Andrijivka vabastamine avab võimalused läbimurdeks Bahmuti lõunatiival ja lahingud selles piirkonnas jätkuvad.

Vene sõjaväelased tunnistasid, et taktikaline olukord Bahmuti lõunaosas nende jaoks halveneb ja väljendas muret, et Ukraina väed võivad hakata ohustama Bahmutis paiknevaid Vene üksusi.

Venemaa eitab, et Andrijivka langes ukrainlaste kätte

Vene kaitseministeerium eitas laupäeval teateid, et Andrijivka küla Donetski oblastis langes Ukraina vägede kätte.

"Vaenlane jätkas plaaniga vallutada Bahmuti linn ning jätkas rünnakuoperatsioonidega /.../ edutult proovides välja tõrjuda Vene vägesid Klištšijivkast ja Andrijivkast," teatas Vene kaitseministeerium.

Ukraina ohvitser: Andrijivkata on Bahmuti ümberpiiramine võimatu

Ukraina relvajõudude 3. eraldiseisva õhudessantbrigaadi ülema asetäitja major Maksim Žorin selgitas laupäeval, miks oli Andrijivka küla vabastamine kaitseväe jaoks nii oluline.

"Eelkõige tähendab Andrijivka täielikku kontrolli raudtee üle, mis on tugiliin edasiseks pealetungiks. See on vajalik platsdarm edasiliikumiseks, sest Ukraina vägede ülesanne sel suunal on Bahmuti ümberpiiramine ja Andrijivkata on seda võimatu saavutada," vahendas tema sõnu portaal Unian.

Žorin märkis, et lahingud selle asula pärast olid väga rasked.

"Vaenlane tõi pidevalt juurde reserve, sest nende jaoks on isegi mõte Bahmuti kaotamisest õudusunenägu. Nad tapsid siin nii palju oma isikkoosseisu, et seda on loogiliselt võimatu seletada," lausus major.

"Paljud ei uskunud, et selline ülesanne on meile jõukohane. Kuid 3. ründebrigaad tuli sellega toime, näidates taas oma tugevust. Ja ennekõike sai see võimalikuks tänu meie võitlejatele," lisas ta.

Venemaa teatel lasti Ukraina droone alla kolmes oblastis

Venemaa kaitseministeerium ütles laupäeval, et nende õhutõrjesüsteemid tulistasid alla Ukrainast lendu pandud drooni Belgorodi oblasti piiril.

Varem oli kaitseministeerium teatanud, et õhutõrjesüsteemid lasid alla kaks Ukraina drooni Kaluga ja Tveri oblastis.

Ukrainlased kutsusid droonile paigutatud kõlariga venelasi alistuma

Ukraina relvajõud avaldasid video, mille kohaselt kasutati Andrijivkas kõlariga varustatud drooni, et selle kaudu kutsuda külasse jäänud Vene sõdureid alistuma.

Ukraina 3. eraldiseisva õhudessantbrigaadi teise pataljoni komandör tõdes oma pöördumises, et Vene üksused on külast suures osa välja löödud või hävitatud, kusjuures tapetud on ka kaks Vene pataljonikomandöri.

Ta andis kahte majja varjunud venelastele kümme minutit alistumiseks, ähvardades nad vastasel juhul hävitada.

При взятии Андреевки 3-я штурмовая применила уникальный дрон-громкоговоритель, с помощью которого наши бойцы выдвинули ультиматум выжившим оркам



Разгромленным и брошенным своими оккупантам были даны 10 минут на сдачу в плен. В противном случае они были бы уничтожены. Итог… pic.twitter.com/80xikqYp0P — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) September 15, 2023

Ukraina ohvitseri kinnitusel jäetakse ennast vangi andnud Vene sõdurid ellu, neile antakse süüa ja juua ning neid ei hakata alandama. "Ja peagi satute [vangide] vahetusfondi," lisas ta.

Valge Maja: Biden kohtub Zelenskiga ja Ukraina saab täiendavat abi

USA loodab järgmisel nädalal teatada täiendavast relva-abi andmisest Ukrainale, ütles riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan reedel ning kinnitas, et president Joe Biden võõrustab Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit Valges Majas neljapäeval.

Sullivan ütles, et Zelenski kohtub Washingtonis viibides mõlema erakonna juhtidega Kongressis.

Reuters teatas esmaspäeval kolmele USA ametnikule viidates, et USA kaalub Ukrainale armee taktikaliste raketisüsteemide (ATACMS) tarnimist, mis suudavad lennata kuni 300 kilomeetri kaugusele või mitmelasuliste juhitavate raketisüsteemide (GMLRS) rakette laskeulatusega 70 kilomeetrit, mis on täidetud kassettmoonaga või ka mõlemaid relvi.

Kiiev on korduvalt palunud Bideni administratsioonil ATACMS-ide tarnimist, et rünnata Vene vägede varustusliine, õhubaase ja raudteevõrku okupeeritud territooriumil.

Olukorraga kursis olev allikas ütles, et USA ei kavatse Zelenski järgmisel nädalal toimuva külaskäigu ajal Valgesse Majja Ukrainale ATACMS-ide andmist välja kuulutada.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 16 suurtükisüsteemi ja 10 soomukit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 271 790 (võrdlus eelmise päevaga + 350);

- tankid 4616 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8824 (+10);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5988 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 774 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 521 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4738 (+24);

- tiibraketid 1455 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8525 (+33);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 891 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.