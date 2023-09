Otepää vineeritehases esitleti ainulaadsest puidust autot

Et sellest Eesti suurimast vineeritehasest läheb pea kogu toodang ekspordiks, ei ole eestlastel ettevõttega just väga palju kokkupuuteid. Nii oli laupäeval paljude jaoks erakordne võimalus tehase tegevusega tutvuda.

"Tahtsime vaadata, et kuidas see seest välja näeb. Tavaliselt ei satu siia, siis meil olid lapselapsed ka, et need ka juba varakult saaksid aru, kust asjad tulevad. Et kõik ei tule poest, vaid tehakse tehases ka," rääkis Eva.

Lisaks vineeri tootmisele said külastajad näha, kuidas näeb vineer välja auto uksepaneelides ja armatuurlaual. Puiduga on sellel autol pistmist tegelikult rohkem, kui pealtnäha paistab.

"Kõik detailid, mis on auto interjööris või sisus, saab sisuliselt puidupõhistega asendada. Samamoodi saab puidupõhiseid materjale kasutada näiteks autokütuses biodiislina või miks ka mitte kummitoodete täidistena, kui räägime autotihenditest või rehvidest. Selle konkreetse auto juures on kasutatud detaile, kus enam-vähem pool sellest plastikumassist on puidukiududega asendatud," lausus UPM-i biokomposiidi ärisuuna juht Kaido Kukk.

Fossiilseid materjale on püütud asendada puidupõhistega nii palju kui võimalik.

"Niikaua kui räägime sisepõlemismootoritest, siis paraku see peab olema mittepõlev materjal. Kui räägime šassiist ja kerest ja mootorist ja käigukastist, siis tõenäoliselt need ei ole puidust lähimas tulevikus;" ütles Kukk.

Puidukontsernil UPM on lisaks Otepääle tehas veel 50 eri paigas üle maailma. Koostöös Soome teadusasutustega ehitatud autot on nad esitlenud nii Jaapanis kui ka Brüsselis, nüüd jõudis see esmakordselt Eestisse.

"Sellised arendused on kulukad, aga vajalikud, näitamaks, milline tulevik võiks olla, ja seda, et kuidas me saame puidubaasil materjale paremini ära kasutada ja fossiilseid materjale puidukeemiaga asendada. See on üks praktiline näide sellest, milline rohepööre päriselt võiks välja näha," lausus UPM-Kymmene Otepää tehase juht Silver Rõõmussaar.