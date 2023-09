Reformierakondlane Sutrop: sellise riigieelarve poolt ei saa hääletada

Riigikogus ei saa hääletada sellise riigieelarve versiooni poolt, kus kavatsetakse kärpida kõrghariduse kasvu 10 protsendi või 13 protsendi peale, kui kokkuleppe järgi on kasv 15 protsenti neli aastat järjest, ütles Reformierakonda kuuluv Margit Sutrop.

Sutropi sõnul ei uskunud ta oma kõrvu, kui kuulis, et Vihulas toimunud riigieelarve läbirääkimistel pakuti ühe versioonina välja ka kõrghariduse rahastuse kasvu kärpimine kokku lepitud 15 protsendi pealt 10 või 13 protsendi peale. Lisaks jäi Sutropile silma, et teadus- ja arendustegevusele ja innnovatsioonile eraldatavat raha kärbitaks ühe protsendi pealt 0,9 protsendile ehk muudetaks niinimetatud teaduslepet.

"Mõistan, et meie riigi rahanduse olukord on katastroofiline, aga hariduse ja teaduse rahastuse kallale minek lõikab meil jalad alt. Kõrgharidus paneb aluse eesti keele, kultuuri ja riigi püsimisele. Kärpimine maksab valusalt kätte, sest nii kannatavad lõpuks kõik eluvaldkonnad, sest kõik vajavad kõrgharidusega spetsialiste. Me lõikame läbi oma tuleviku ja võtame oma riigilt võimaluse tõsta oma konkurentsivõimet ja saavutada majanduskasv, mis võimaldaks tõsta inimeste heaolu ja toetada ka teisi valdkondi nagu kultuuri, keskkonda, julgeolekut jne," kirjutas Sutrop sotsiaalmeedias.

"Lisaks on see antud lubaduste murdmine ja moraalselt taunitav. Lubaduste mittepidamine hävitab viimasegi usalduse poliitikute vastu. Rektorid, üliõpilased, õppejõud, teadlased ja tööandjad, kõik usuvad, et neile antud lubadust tagada kõrghariduse rahastamise tõus 15 protsenti aastas, ka täidetakse," lisas ta.

"EI, me ei saa riigikogus hääletada sellise riigieelarve versiooni poolt, kus kõrghariduse rahastuse kasvu kärbitakse!" märkis Sutrop.

Sutropi sõnul on sama hull või hullemgi veel, kui taganetakse ka ühe protsendi teadusleppest, mis allkirjastati juba 2018. aastal.

"Hea haridus- ja teadusminister, hea rahandusminister, hea peaminister ja kõik valitsuse liikmed, palun peame oma lubadust tagada kõrghariduse rahastuse tõus 15 protsenti aastas ja teadus- ning arendustegevusele üks protsent!" lisas ta.

Sutrop on riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige.

Valitsus ei suutnud reedel Vihulas järgmise aasta riigieelarves kokkuleppele jõuda ning arutelu jätkub esmaspäeval.