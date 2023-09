Sõja 573. päev: Milley: Kiiev on vabastanud üle poole okupeeritud aladest

Ukraina võimud teatasid, et riigi lääneosas paiknevas Lvivis toimusid ööl vastu teisipäeva plahvatused. Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti väitis, et Venemaa õhutõrje tulistas 18. septembril Belgorodi oblasti kohal alla kolm drooni. USA kindrali sõnul on Kiievi väed vabastanud üle 54 protsendi aladest, mille Venemaa mullu veebruarist alates okupeeris. USA Abramsi tankid jõuavad peatselt Ukrainasse.

Oluline teisipäeval, 19. septembril kell 22.40:

- Zelenski ÜRO-s: Venemaa viib lapsi röövides läbi genotsiidi;

- Milley sõnul on Ukraina vabastanud üle poole alates 2022. aasta veebruarist okupeeritud aladest;

- Biden ärgitab ÜRO-d Venemaa agressioonisõda peatama;

- Lääne-Ukrainas asuvas Lvivis toimusid plahvatused;

- Vene vägede rünnakus Kupjanskile hukkus kolm tsiviilelanikku;

- Vene meedia teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak;

- Taani saadab Ukrainale 45 tanki, Norra annab 50 roomikveokit;

- Austin: USA Abrams tankid jõuavad peatselt Ukrainasse;

- Zelenski üritab ÜRO Peaassambleel saada kõhklejaid Ukraina poolele.

Zelenski: Venemaa viib lapsi röövides läbi genotsiidi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval ÜRO Peaassambleele, et Venemaa viib Ukrainast lapsi röövides läbi genotsiidi.

"Neid lapsi õpetatakse Venemaal vihkama Ukrainat ja kõik sidemed nende peredega katkevad. Ja see on selgelt genotsiid," ütles Zelenski.

Zelenski kordas ka üleskutset korraldada sarnaselt mõtlevate riikide tippkohtumine.

"Me valmistame ette üleilmset rahutippkohtumist. Kutsun teid kõiki – kõiki, kes te ei talu mingit agressiooni – tippkohtumist ühiselt ette valmistama," lausus Zelenski.

Ta ütles ka, et Julgeolekunõukogu alalisele liikmele Venemaale ei saa usaldada tuumarelvi. "Terroristidel ei ole õigust tuumarelva omada," ütles ta.

Ta süüdistas Venemaad nii energia kui ka toidu kasutamises maailma survestamiseks.

"Agressor kasutab relvana paljusid muid asju ja neid asju ei kasutata mitte üksnes meie, vaid ka teie riikide vastu."

Milley: Ukraina on vabastanud üle poole sõja algusest okupeeritud aladest

Ukraina sõjavägi on vabastanud üle 54 protsendi territooriumist, mille Venemaa täiemahulise sissetungi käigus okupeeris, ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley teisipäeval.

Milley sõnul jätkab Ukraina järjepidevaid edusamme oma kodumaa vabastamiseks okupatsiooni alt.

"Praeguseni on Ukraina vabastanud üle 54 protsendi Venemaa Ukrainas okupeeritud alast ja strateegiline initsiatiiv on jätkuvalt nende käes," ütles Milley Saksamaal Ramsteini õhuväebaasis toimunud Ukraina kaitse kontaktgrupi kohtumise järel.

Milley pressiesindaja Dave Butler täpsustas, et vabastatud on 54 protsenti sellest territooriumist, mille Venemaa on hõivanud alates 2022. aasta veebruarist.

Biden ärgitab ÜRO-d Venemaa agressioonisõda peatama

USA president teeb teisipäeval ÜRO Peaassambleele üleskutse peatada Venemaa agressioon Ukraina vastu, vastasel juhul satub ohtu ka kõigi teiste riikide iseseisvus.

"Me peame peatama selle sulaselge agressiooni täna, et heidutada võimalikke teisi agressoreid homme," ütleb Biden Valge Maja avaldatud väljavõtte kohaselt.

Ukraina teatas kolme inimese hukkumisest Venemaa rünnakus Kupjanskile

Venemaa rünnakus Ukraina kirdeosas asuvale Kupjanskile sai teisipäeval surma kolm tsiviilisikut, teatas Kiiev.

"Vaenlane ründas täna Kupjanski linna juhitava lennukipommiga," ütles Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sõnehubov sotsiaalmeedias.

"Selle rünnaku tagajärjel hukkus kolm tsiviilisikut," lisas ta.

Austin: USA Abramsi tankid jõuavad peatselt Ukrainasse

USA M1 Abrams tankid jõuavad peatselt Ukrainasse, teatas Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin teisipäeval Saksamaal.

Washington lubas saata Ukrainasse tanke osana rohkem kui 43 miljardi dollari suurusest sõjalisest abist, mida USA on juba eraldanud või eraldamas Kiievile võitlemaks mullu veebruaris riiki tunginud Vene vägede vastu.

"Mul on hea meel teatada, et M1 Abrams tankid, mida USA on varem lubanud, jõuavad peatselt Ukrainasse," ütles Austin Ramsteini õhuväebaasis Ukraina toetajate kontaktrühma kohtumist avades.

Austin ütles veel, et Ukraina teeb vastupealetungi käigis pidevalt edusamme.

"Vaprad Ukraina sõjaväelased murravad läbi Vene agressiooniarmee tugevatest kaitseliinidest," ütles Austin.

Taani saadab Ukrainale 45 tanki, Norra annab roomikveokeid

Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen ütles teisipäeval, et riik saadab Ukrainasse 45 tanki. Poulseni sõnul saadab Taani Ukrainale 30 Leopard 1 tanki ja 15 T-72 tanki.

Norra valitsus teatas, et annab Ukrainale 50 roomikveokit, millega saab manööverdada maastikel, kus ratastega sõidukitega liikumine on võimatu.

"Roomikkaubaveokitega saab transportida laskemoona, toitu ja vett lahinguväljal olevatele Ukraina sõduritele," märkis Norra valitsus.

Lääne-Ukrainas asuvas Lvivis toimusid plahvatused

Ukraina võimud teatasid, et riigi lääneosas paiknevas Lvivis toimusid ööl vastu teisipäeva plahvatused.

Lvivi võimud teatasid, et linnas tegutseb õhutõrje. Ööl vastu teisipäeva toimusid plahvatused ka Hmelnõtskõi piirkonnas. Ukraina Pravda kirjutab, et Venemaa ründas Lääne-Ukrainat droonidega.

Ukraina ametnikud ütlesid, et Lvivi tabasid droonirünnakud, milles hukkus üks inimene ja hävis kolm laohoonet, teatasid ametnikud.

"Jätkuvad koristustööd pärast hommikusi lööke Lvivile. Kahjuks leiti (lao) rusude alt ühe seal töötanud mehe surnukeha," ütles linnapea Andri Sadovõi.

Ukraina teatas teisipäeval, et riigi õhutõrjesüsteemid tulistasid alla 27 Venemaa välja lastud Shaheedi drooni.

Ukraina õhuvägi kinnitas sotsiaalmeedias, et kokku toimus 30 droonirünnakut ning 27 Shaheedi drooni õnnestus alla lasta.

Viljalaev lahkus Venemaa ähvardusest hoolimata Ukraina sadamast

Ukraina teatas teisipäeval ühe viljalaeva lahkumisest Musta mere sadamast hoolimata Venemaa ähvardusest kohelda selliseid laevu võimalike sõjaliste sihtmärkidena. "Nisulastiga laev Resilient Africa lahkus Tšornomorski sadamast ja võttis kursi Bosporusele," teatas Ukraina taristuminister Oleksandr Kurakov sotsiaalmeedias

Vene meedia teatel tabas Belgorodi taas droonirünnak

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti väitis, et Venemaa õhutõrje tulistas 18. septembril Belgorodi oblasti kohal alla kolm drooni.

Venemaa Belgorodi oblast piirneb Ukraina Luhanski, Sumõ ja Harkivi piirkondadega.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa viis viimase 24 tunni sees läbi 37 rünnakut, mis põhjustas 171 plahvatust.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski üritab ÜRO Peaassambleel saada kõhklejaid Ukraina poolele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski üritab ÜRO Peaassambleel saada kõhklejaid Ukraina poolele, kirjutasid USA meediakanalid.

ÜRO Peaassamblee avamisel algavad teisipäeval riigipeade kõned. Kavas on kõned 36 riigist.

New Yorgis peavad teisipäeval teiste seas kõne USA president Joe Biden ja Ukraina president Zelenski, kes saabus esmaspäeval koos naisega juba Ühendriikidesse. Sõna saavad ka Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ja Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi.

Aasta tagasi pidas Zelenski oma kõne videolingi vahendusel.

Zelenski ütles, et alustab visiiti Ühendriikidesse Ukraina sõdurite külastamisega, kes on riigis ravil ja taastusravil.

Seejärel kavatseb Ukraina liider sõita Washingtoni, et kohtuda president Bideniga.

"Ees on kohtumised president Joe Bideni ning kongressiliikmete ja parteijuhtidega. Samuti sõjaväejuhtkonna, USA ettevõtete, ajakirjanike ja Ukraina kogukonna liikmetega," loetles Zelenski.

"Ma tänan Ühendriike juhtrolli eest meie vabadus- ja iseseisvusvõitluse toetamisel," toonitas Ukraina riigipea.

Riigipeade kõned jätkuvad järgmise teisipäevani. Soome president Sauli Niinistö esineb näiteks kolmapäeval.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 520 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 273 460 (võrdlus eelmise päevaga +520);

- tankid 4628 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 8851 (+17);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 6062 (+35);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 778 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 526 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4784 (+15);

- tiibraketid 1479 (+17);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8601 (+30);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 903 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.