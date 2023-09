Narva uueks linnapeaks võib saada Jaan Toots

Katri Raigi ametist tagandamise järel on võimaliku kandidaadina Narva linnapea kohale taas üles kerkinud Mihhail Kõlvarti juhitavasse Keskerakonda kuuluv tartlane Jaan Toots, kirjutab Põhjarannik .

Päev pärast linnapea tagandamist ehk möödunud pühapäeval käisid Narvas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ning kaks tema asetäitjat: Lauri Laats ja Jaan Toots, kellest on juba 2022. aastast saati räägitud kui Narva võimalikust uuest linnapeast, vaatamata sellele, et Toots ise on pärit Tartust.

Jaan Toots ise ei kiirusta ütlema ei "jah" ega "ei", märkides Põhjarannikule antud kommentaaris vaid, et veel on liiga vara vastata küsimusele, kas ta on valmis Narva uueks linnapeaks saama või mitte.

Narva fraktsiooni liider linnavolikogus Aleksei Jevgrafov ütles esmaspäeval, et aktiivsemaid kohtumisi potentsiaalsete linnapeakandidaatidega nad alles hakkavad korraldama ning kandidaadi asjus selgusele jõuda tahaks ta septembri lõpuks.

Konkreetselt Jaan Tootsi kohta ütles Jevgrafov, et temaga tuleb samuti veel rääkida.