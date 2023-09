Avalik sektor tuleval aastal palgatõusuks raha ei saa

Avaliku sektori keskmine palk oli eelmisel aastal 2072 eurot. Aastaga oli kasv ligi 12 protsenti. Teisipäeval otsustas valitsus, et järgmisel aastal avaliku sektori palgafond ei tõuse. Ainsaks erandiks on õpetajad, kelle palga alammäär tõusis 1,7 protsenti.

"See ilmselt viib meid sinna eelmise suurema majanduskriisi, 2008-2009 aasta juurde tagasi. Ütleme, võib-olla ka see toon, millega see otsus välja öeldi, see konkreetsus või see resoluutsus, ei meenu küll midagi sellist viimasest ajast," kommenteeris Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel.

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) on varem teinud ettepaneku tõsta õpetajate palga alammäära kaheksa protsenti. Eelarvekõnelustel lepiti aga kokku sellest poole väiksem tõus: kümme miljonit eurot määrati alampalga tõusuks ning 14 miljonit lisatasudeks. Õpetaja palk jõuab Kallase eesmärgiks seatud 120 protsendini Eesti keskmisest visalt.

"Täna on see 111 protsenti Eesti keskmisest. Kahjuks see järgmisel aastal suhtarvuna Eesti keskmisest langeb, sest palgatõus ei ole nii suur kui Eesti keskmine palk tõuseb, jookseb nii-öelda eest ära. Aga tõepoolest, minu plaan on ikkagi see, et me järgmisel aastal suudame selle sammu järgi teha," rääkis Kallas.

Mure, et vahe palkade vahel kasvab nüüd suuremaks, on ka teistel avaliku sektori töötajatel.

"Päästevaldkond on siin aastaid liikunud selles suunas, et nende keskmine palgatase, see suhe Eesti Vabariigi keskmisesse palgatasemesse paraneks. Nüüd, kui see külmutatakse, siis see hakkab jälle kehvemaks minema," sõnas Toomel.

Erinevalt teistest kultuuriminister Heidy Purga (RE) kõrgharitud kultuuritöötajate palgatõusu ärajäämises murekohta ei näe.

"See tulemus, millega kultuuriministeerium riigieelarve läbirääkimistelt väljus, on siiski positiivne. Ehk siis kuigi palgad ei tõuse, oleme leidnud lisavahendeid selleks, et leida võimalusi ja anda võimalusi loojatele õiglase tasu saamiseks, näiteks," ütles ta.

Näiteks autorihüvitusfond, millest makstakse autoritele tasu laenatud raamatute eest, saab rahastust juurde ühe miljoni euro ulatuses. Raha saab juurde ka Film Estonia, mille eelarve suureneb kahe miljoni euro võrra.