Martin Mölder: Keskerakonnast on saamas Tallinna ja Ida-Viru partei

Kui Jaanus Karilaiu lahkumine oli Martin Mölderi sõnul loogiline, siis Tõnis Mölderi Isamaaga liitumine oli pisut rohkem üllatav. Kas lahkujaid on veel, ei osanud Martin Mölder prognoosida.

"Keskerakond on, tasub meelde tuletada, alati olnud selline erakond, kus parlamendiperioodi keskel on päris palju lahkujaid olnud teistesse erakondadesse," rääkis Mölder.

Samas nõustus Mölder, et kui varem on lahkunute asendamiseks olnud Keskerakonnal pikk pink, kust erinevaid inimesi leida, siis praeguses Keskerakonnas ei pruugi see enam tõsi olla.

"Ma võib-olla ei ole nende telgitagustega niivõrd tuttav, aga praegu jääb küll selline mulje, et Keskerakond muutub üha rohkem Tallinna ja Ida-Virumaa keskseks erakonnaks, kus domineerivad poliitikud, kes just sealt piirkonnast on endale positsiooni või toetust ühel või teisel viisil ammutanud," rääkis Mölder.

Samas ütles Mölder, et Keskerakonnast ei ole saamas veel vene parteid. "Veel kindlasti mitte. Eesti toetajaid neil on arvuliselt rohkem kui vene toetajaid," märkis Mölder.

Kaks lahkumist Keskerakonna fraktsioonist vähendavad ka partei jõudu riigikogus. Kui peale valimisi oleks olnud matemaatiliselt võimalik, ehkki fraktsioonisiseste erimeelsuste tõttu väherealistlik, koalitsioon Reformierakonna ja Keskerakonna vahel, siis praeguseks on see matemaatiliselt võimatu.

Valimistejärgselt oli Reformierakonnal riigikogus 37 kohta ja Keskerakonnal 16 kohta ehk kokku napp enamus – 53 häält. Peale kahe inimese lahkumist Keskerakonna fraktsioonist oleks enamus ülinapp 51 kohta, millega reaalsuses oleks väga keerukas valitseda.

Martin Mölder ütles, et peale kahe keskerakondlase Isamaasse lahkumist on paranenud Isamaa võimalused valitsusse saada, kui Reformierakond sooviks mõnd partnerit välja vahetada. Nüüd on Isamaal riigikogus kümme kohta ehk üks rohkem kui sotsidel. Võimalike koalitsioonide matemaatikat samas see muutus kuigivõrd ei muuda.