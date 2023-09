Toots: idasuunalist pööret Keskerakonnas ei tule

Keskerakonna aseesimees Jaan Toots ütleb, et Mihhail Kõlvarti erakonna juhiks valimise järel on mõnede inimeste parteist lahkumine arusaadav, kuid mingit idasuunalist muutust erakonnas oodata ei ole.

"See, et meil osa liikmeid on välja astunud, on väga kahetsusväärne, aga mina olen selle kohta ka enne öelnud, et ka 2016, kui Edgar Savisaar ei osutunud valituks, Jüri Ratas võitis, siis oli ka massiline lahkumine. Väga paljud lahkusid erakonnast, kelle jaoks oli Edgar Savisaar iidol," ütles Toots.

"Seda on juhtunud, see on kahju. Siis jälle stabiliseerub. Ka täna astuvad inimesed erakonda, uued liikmed. Viimane kord minu meelest, kui ma ei eksi, võtsime 15 inimest esmaspäeval erakonda. Aga väljamineku kohta muidugi, meil kõigil on kahju. Igast inimesest on kahju," märkis Toots.

Mis puudutas riigikogu liikme Jaanus Karilaiu lahkumist, ütles Toots, et Karilaid ei lahkunud parteist üllatuslikult. "Ta ütles seda ka enne kongressi, et ta on ühe mehe taga, see on härra Kiik, teise taga ei ole. Ja kui võidab Mihhail Kõlvart, astub erakonnast välja. See ei olnud äkitselt ja seal meil küsimusi ei tekkinud," rääkis Toots.

Samas ütles Toots, et teda üllatas Tõnis Möldri lahkumine. "See on väga imelik. Alles eile veel temaga rääkisid inimesed meie erakonna tulevikust ja kuskilt ühtki vihjet ei tulnud, et täna hommikul selle otsuse teeb. Kahetsusväärne, et nii ruttu tehakse otsuseid. Seda enam, et ta on meil volikogu esimees," rääkis Toots.

Juttude kohta, et Kõlvarti juhtimisel keskenduks Keskerakond Tallinnale, ütleb Toots, et need on talle arusaamatud. "Meil on juhatuses inimesed, kes on üle Eesti. Nii Tartu linnast kui ka Võrumaal Anneli Ott, Lääne-Virust Siret Kotka, samuti Saaremaalt. Rääkida, et meil on Tallinna-keskne, see on selline väljamõeldud jutt," rääkis Toots.

Lisaks märkis Toots, et tema hinnangul Keskerakond oma senist suunda muutmas ei ole, mistõttu loodab, et kõik rahuneb taas maha. "Ma loodan, et me läheme rahulikult edasi ja tegelikult resultaatidest saab rääkida kolme-nelja-viie kuu pärast, mis siis on läinud, kas on muutunud. Mina väidan, et mingit idasuunalist muutust ei tule," märkis Toots.

Kui mõned keskerakondlased on mures ja teevad kriitikat, et partei võib oma senist kurssi muuta, ütleb Toots, et see on põhjendatav kaotusvaluga erakonna esimehe valimistel.

Viimaks märkis Toots, et ta on ka üks kandidaatidest Narva linnapea kohale, sest tunneb piirkonda ja on seal varasemalt ka palju aega veetnud. Samas ütles ta, et talle ei ole tehtud veel ettepanekut linnapeaks hakata ja sellest tingituna ei ole ka veel mõelnud, mida ta Narva linnapeane pihta hakkaks.

"Ma ei ole selle peale isegi mõtlema hakanud, enne, kui nad mulle seda ametlikult pakuvad ja mida nad tahavad saada, mida nad näevad Narva linnas. See on ju ka väga tähtis, sest üks asi on, kui fraktsioon pakub ja kinnitab, teine asi, mida nad uuelt linnapealt ootavad. Ja et pärast seal jälle ei ole lahkhelisid. Teatavasti Narva on nii keeruline linn, et seal on lahkhelid üle kolme, nelja ja viie kuu olnud," rääkis Toots.