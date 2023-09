Tallinn peab lähiaastatel ehitama mitu uut kooli

Mitme Tallinna kooli klassides on juba praegu lapsi seadusega lubatud 24-st enam, mõnes suisa üle 30. Kuna pealinna elanike arv jätkab kasvamist, tellis Tallinna haridusamet täpsema rahvastiku analüüsi koolivõrgu korrastamiseks.

"Aastaks 2050 arvestame me, et siia tuleb juurde suurusjärgus 60 kuni 90 000 inimest. Nii sise- kui välisrände tulemusena. Ja kui me vaatame nüüd üle linna hajevil olnud arendusi, siis valmisolek on, et Tallinn võiks kasvada suisa 170 00 inimese võrra," ütles Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu.

Seetõttu näeb Tallinna eelarvestrateegia kiirema rahavastiku juurdekasvuga piirkondadesse kolm põhikooli ja kuue uue lasteaia rajamist aastaks 2027.

"Lähiaastate plaan on selline, et Põhja-Tallinnasse kindlasti Karjamaa tänavale tuleb üks kool, Lasnamäele Martsa tänavale ja siis me rääkisime Pikaliiva elamuperspektiivist ehk siis Haaberstisse ka. Kindlasti on karjuv vajadus ka kesklinnas, aga kesklinna osas me ei jõudnud kokkuleppele ja seal jätkame operatiivtegevustega ehk hangime mooduleid koolide juurde," rääkis Tallinna abilinnapea Andrei Kante.

Tallinn oleks tahtnud rajada põhikooli vanalinnas asuvasse maaeluministeeriumi hoonesse, kuid riik ei olnud nõus seda tasuta loovutama. Seetõttu uut kooli sinna ei tule.

Esimesena lüüakse kopp maasse Põhja-Tallinnas, kui kalliks kooli ehitus kujuneb, on Kante sõnul vara öelda.

"Kui me räägime tavalisest projektist, siis see lähebki 20 miljoni suurusjärgus maksma," ütles Kante.

Sel sügisel alustas Tallinnas tööd kolm uut riigigümnaasiumi ning mitmes koolis tekkis probleeme 10. klasside täitmisega. Sellegipoolest pole Rundu sõnul kavas gümnaasiumikohti kärpima hakata, sest rahvastikuprognoosi kohaselt napib neid järgneva 10-15 aasta jooksul kogu linnas.

Iga uus kool vajab pedagooge, aga neid napib pealinnas juba praegu.

"Kui me võtame siia juurde eestikeelsele haridusele üle mineku ja sellega seotud väljakutsed, siis on selge, et õpetajate vajadus on suur, lähima 10-15 aasta jooksul kindlasti," ütles Rundu.

Rahvastikuanalüüsi kohaselt on Nõmme ainus linnaosa, kus lähiaastatel hakkab üle jääma nii kooli- kui ka lasteaiakohti.