Kohtunik: Trump pani varade ülehindamisel toime pettuse

New Yorgi kohtunik leidis teisipäeval, et Donald Trump ja tema perefirma panid toime pettuse, kuna endine president andis oma kinnisvaraimpeeriumi kohta eksitavaid andmeid ja suurendas selle käigus oma varade väärtust.

Kohtunik Arthur Engoron ütles, et Trump ja tema lähedased panid toime pettuse ning tühistas Trump Organizationi tegevusloa, mis võimaldas Trumpidel New Yorgi osariigis äri ajada, vahendas The Wall Street Journal.

Engoroni otsus on tagasilöök Trumpile ja võit New Yorgi peaprokurörile Letitia Jamesile. James kaebas eelmisel aastal Trumpi ja tema täiskasvanud lapsed Trump Organizationi varade ülehindamise tõttu kohtusse. See kohtuprotsess algab järgmisel nädalal, tegemist on tsiviilasjaga.

Jamesi sõnul on Trump oma varade väärtust aastakümneid ülehinnanud. James leiab, et Trump paisutas aastatel 2011-2021 oma varade väärtust mitme miljardi dollari võrra. James on Trumpi firma osas juurdlust juhtinud mitu aastat ning ta on demokraatliku partei liige. Trump leiab seetõttu, et prokurör algatas kohtuasja poliitilistel põhjustel.

Trumpi juhitud Trump Organization omab mitmeid hotelle, golfiväljakuid ja muud kinnisvara üle maailma. James väidab, et kinnisvara ülehindamise käigus sai Trump soodsamatel tingimustel pangalaene. James leiab nüüd, et Trump peab maksma 250 miljonit dollarit trahvi.

Trumpi advokaat Chris Kise ütles teisipäeval, et kohtuniku otsus oli ennekuulmatu. "Kohus ei võtnud arvesse laenutehingutega tegelikult seotud isikute seisukohta, kes tunnistasid, et pettust polnud ning kõik tehingud olid tulutoovad," ütles Kise.

Jamesi pressiesindaja kiitis kohtuniku otsust. "Täna otsustas kohtunik meie kasuks ja leidis, et Donald Trump ja Trumpi organisatsioon tegelesid aastatepikkuse finantspettusega," ütles pressiesindaja.

Kohtunik leidis, et lisaks Trumpile osalesid pettuses veel tema kaks täiskasvanut last, Donald Trump Jr, Eric Trump. Ka Eric Trump kritiseeris kohtuniku otsust.

"Oleme juhtinud erakordset firmat, pole kunagi jätnud tegemata laenumakseid, teeninud pankadele sadu miljoneid dollareid. Ometi jätkub täna meie perekonna tagakiusamine," kirjutas Eric Trump sotsiaalmeedias.