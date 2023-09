Erakonnajuhid kriisi lahendamises üksmeelele ei jõudnud

Riigikogus esindatud erakondade juhid kohtusid kolmapäeval, et otsida lahendust parlamendis tekkinud tupikseisule, kuid üksmeelele ei jõutud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ütlesid kõik laua taga, et soovivad läbi rääkida, kuid igal opositsioonierakonnal on täiesti erinev soov ja nägemus, mida peaks tegema.

"Keegi räägib tagasiastumisest, keegi mõnest eelnõust ja kolmas tulevastest asjadest. Meie sõnum oli, et proovige kokku leppida omavahel, mis teie tegelik soov on, siis on palju kergem seda lahendust leida," rääkis Läänemets.

Tema sõnul on seis ka muutunud, kuna varem oli opositsioonil üks lähenemine. "Seekord oli pigem opositsiooni seas toimunud kaugenemine."

Keskerakond varasemaid otsuseid vaidlustada ei soovinud, vaid keskenduda pigem tulevikule. EKRE soovis rääkida minevikust ning Isamaa oma agendast, rääkis Läänemets.

"EKRE sõnum oli see, et nad ei kavatsegi kolme aasta jooksul ühtegi sammu ei vasakule-paremale, edasi-tagasi teha. Põhimõtteliselt on nad end sellega arutelust välja kirjutanud. Ükskõik, mida neile ette panna, nad sellega kaasa ei tule," ütles sotsiaaldemokraatide juht.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu kordas kohtumisel erakonna varasemat vaadet, et poliitilist tupikseisu aitab lahendada peaminister Kaja Kallase tagasiastumine.

"Seda teised erakonnajuhid võtsid teadmiseks, kõik ideed ja ettepanekud jäid lauale," märkis Reinsalu.

Tema hinnangul aitaks parlamenditööle kaasa ka see, kui koalitsioonierakonnad ei hääletaks peaministri skandaali uurimiseks komisjoni loomist maha. "Kõik võtsid teadmiseks minu üleskutse uurimiskomisjoni küsimuses, et see oleks hea positiivne signaal edasiseks dialoogiks," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul võiks erakonnad püüda jõuda ka kokkuleppele, mida teha majanduslangusest väljatulemiseks. "Selle osas väljendati valmisolekut sel teemal tegelikult arutada, keegi seda ei blokeerinud," lisas ta.

Reinsalu sõnul on erakonnajuhid valmis uuesti kohtuma, kuid millal, seda kokku ei lepitud.