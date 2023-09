Rooma tahab lasteks kehastunud täiskasvanud migrandid Itaaliast välja saata

Rooma üritab vähendada Põhja-Aafrikast pärit migrantide tulva Itaaliasse ning Giorgia Meloni valitsus võttis vastu määruse, mis kiirendab migrantide vanuse kontrollimist. Itaalia plaanib välja saata migrandid, kes on valetanud, et nad on alla 18-aastased.

Itaalia on rändega hädas, sel aastal on Itaaliasse tulnud üle 133 000 migrandi, mis on ligi kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Itaalia võimud on eriti hädas saatjateta saabuvate alaealistega. Sel aastal on riiki saabunud 11 650 saatjata lapspõgenikku. Itaalia seaduste kohaselt ei saa võimud neid kodumaale tagasi saata ja võimud kahtlustavad, et mõned põgenikud on valetanud oma vanuse kohta.

Alaealisuse kindlakstegemine võib olla keeruline, sageli puuduvad ebaseaduslikult riiki sisenenud inimestel isikut tõendavad dokumendid. 2017. aastast uurib Itaalia migrantide vanust ka röntgeniga. Uus valitsuse määrus tähendab, et võimud hakkavad põgenikke rohkem uurima röntgeniga. Kriitikud on hoiatanud, et sellised uuringud pole alati täiesti usaldusväärsed. Seetõttu plaanib Itaalia sisse viia täpsema kontrolli.

Milano ülikooli kohtumeditsiini professor Cristina Cattaneo ütles, et täpsem kontroll hõlmaks kolmanda purihamba ja rangluu uurimist.

Itaalia linnad on praegu Aafrikast pärit lapspõgenike vastuvõtmisega hädas.

"17-aastane albaanlane, kes võib rääkida itaalia keelt ja saadetakse Firenzesse, kus elab albaanlaste kogukond, see on üks asi. Teine asi on 14-aastane Gambiast, Uus-Guineast või Kamerunist pärit noor, kes satub siia pärast peksmist, väärkohtlemist. Selleks vastuvõtmiseks on vaja arstiabi ja kvalifitseeritud personali," ütles Firenze lähedal asuva Prato linnapea Matteo Biffoni.

Meloni on sisserände tõttu üha suurema surve. Tema koalitsioonipartner Matteo Salvini üritab juba Meloni parempoolseid valijaid üle meelitada, vahendas The Times.