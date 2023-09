Eesti uus suursaadik Ukrainas andis Zelenskile üle volikirja

Tseremooniale järgnenud vestluses arutati Eesti ja Ukraina kahepoolseid suhteid ja võimalusi tihedamaks koostööks, teatas välisministeerium.

Suursaadik Kolk kinnitas eestlaste jätkuvat vankumatut toetust Ukrainale sõja võitmiseks ja rahu taastamiseks kogu Ukrainas. "Vaprad ukrainlased on eeskujuks kogu Euroopale," ütles Kolk.

President Zelenski tänas eestlasi toetuse eest, mis on Ukrainale olnud suureks abiks ning märkis, et Eesti on olnud eeskujuks kõigile.

Arutati ka Ukraina teekonda Euroopa Liitu ja NATO-sse ning Eesti igakülgset toetust selles protsessis.

Lisaks kutsus Kolk president Zelenskit külastama ka Eestit.

Suursaadik Annely Kolk töötab välisministeeriumis alatest 1999. aastast, kui alustas tööd juriidilises osakonnas. 2007. aastast kuni 2010. aastani oli Kolk alalises esinduses Genfis ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures poliitikaküsimuste diplomaat. Genfist tagasi tulles liitus Annely Kolk jällegi juriidilise osakonnaga ning alates 2014. aastast kuni 2019. aasta sügiseni oli ta välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler.

2019-2023 oli Annely Kolk Türgi suursaadik, akrediteeringuga ka Iraanis ja Aserbaidžaanis.

Annely Kolk valdab inglise, vene, soome, saksa ja prantsuse keelt.