Riigikontroll: huvirühmadel peab olema eelnõudega tutvumiseks rohkem aega

Riigikontrolör Janar Holmi sõnul ei jõua suured organisatsioonid põhimõttelistes küsimustes seisukohti kujundada, sest sageli ei jätku aega eelnõude läbi lugemiseks, rääkimata seisukohtade kujundamisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellisel juhul ei ole tegemist sisulise kaasamisega vaid toimub informeerimine, ütleb riigikontrolör.

"See ei tohi niimoodi jätkuda. See tähendab väga palju riske selles, et on ebakvaliteetsed õigusaktid, et mõned mõjud jäävad arvestamata," ütles Holm.

Olukorra teeb Holmi sõnul praegu keerulisemaks veel ka see, et riigikogu ei toimi praegu erinevatel põhjustel hea arutelukoguna. "Seda arutelu ruumi ei ole ja selline ebakindlus on see, mis kahjustab nii tarbijate kui ettevõtjate kindlustunnet," sõnas Holm.