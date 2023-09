ERR Slovakkias: valimistel otsustatakse Slovakkia välispoliitiline suund

Slovakkia Topolcany linna südames on püsti pandud vanakraamiturg, rahvas koguneb laupäeval turul ja valimisjaoskonnas.

Topolcany on 25 000 elanikuga linnake umbes 100 kilomeetri kaugusel Bratislavast. Just siit on pärit Kremli-meelseid seisukohti väljendanud endine peaminister Robert Fico ja see on üks kohtadest, kus nende parteid eelmistel valimistel saatis edu.

Valimisjaoskonna ukselt leiab nii Fico ja Venemaa presidendi austajaid kui ka inimesi, kes selle lähenemise vastu hääletavad.

"Mina soovin Robert Fico võitu. See on kõik. Ma ise ka hääletasin nende poolt," ütles kohalik elanik Lubomir.

"Valitsus peab lõpuks ometi hoolitsema oma rahva eest, mitte kõikide teiste eest ümberringi," rääkis kohalik David.

"2014. aastal peksid fašistlikud ukrainlased venelasi ja Putin tahtis neid päästa. Mina jumaldan Putinit, sest ta päästab oma rahvast, keda fašistid peksid," sõnas Josef.

"Küllap siin võidab taas traditsiooniliselt siin toetatud partei, see on selle piirkonna eelistus, aga meie püüame omalt poolt olukorda muuta," ütles Zuzana.

Pealinnas Bratislavas riisub ilmselt koore Progressiivse Slovakkia nime kandev partei.

"Mina toetan Ukrainat ja jään neid alati toetama. Üksnes ettekujutus, et Robert Fico hakkab Slovakkia kurssi muutma on õudusunenägu ja ma loodan, et me mitte kunagi selleni ei jõua," rääkis Bratislava elanik Anna.

"Ameerikas ei ole ka kõik 100 protsenti hästi, Venemaal samuti mitte ja Ukrainas ka mitte. Meie peame eelkõige iseennast aitama," ütles kohalik Igor.

Kuidas ikkagi Slovakkias võib osutuda edukaks poliitik, kes Venemaa täiemahulise kallaletungi ajal naaberriigile Ukrainale ei räägi mitte Venemaa süüst vaid Ukraina natsidest ja USA käpikutest?

"Sinna läheb palju protestihääli, selles on oma osa inflatsioonil ja poliitilisel kaosel, mida me siin näinud oleme, ja pandeemial. Otsustavad on kodumaised asjad nagu enamasti ja välispoliitika mängib siin vähemtähtsat rolli," ütles politoloog Miroslav Beblavy.

Kahe suurema partei toetus on arvamusküsitluste järgi tasavägiselt 19 protsendi juures, mõlemal saab ilmselt olema keeruline ka koalitsiooni moodustamine.

Valimisjaoskonnad pannakse kinni kella kümne ajal õhtul, pühapäevaks on selge, kes valimised võidab ja millised väiksemad parteid parlamenti pääsevad ehk millise suuna Slovakkia valib.