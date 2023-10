Konservatiivne vabariiklane püüab umbusaldada USA esindajatekoja spiikrit

Esindajatekoja liikmed kiitsid laupäeval häältega 335:91 heaks rahastamismeetme, mille eesmärk on hoida valitsus veel 45 päeva töös. Mõne tunni pärast kiitsid USA senaatorid 88 poolthäälega eelnõu heaks.

Vastu võetud meede sisaldab rahastust loodusõnnetuste tagajärgede leevendamiseks, kuid ei sisalda täiendavat abi Ukrainale.

Algselt püüdis McCarthy vastu võtta esindajatekojas kõikidelt valitsusasutustelt suurt kokkuhoidu nõudvat rahastusmeedet ainult vabariiklaste häältega. Ometi ei tahtnud kõige konservatiivsemad vabariiklased ühegi pakutud meetme poolt hääletada.

Laupäeva hommikul teatas fraktsioonis häälte lugemise eest vastutav rahvasaadik Tom Emmer, et kuus konservatiivset vabariiklast ei hakka põhimõtteliselt hääletama ühegi valitsusele lühiajalist rahastust pakkuva eelnõu poolt. See tähendas, et ainult ülejäänud vabariiklaste häältega poleks võimalik sellist eelnõu vastu võtta.

McCarthy otsustas valitsuse tööseisaku vältimiseks toetuda demokraatide häältele, kelle abil võeti vastu rahastusmeede, millest jäi välja enamik vabariiklaste nõuetest.

"Ma püüdsin [lahenduse leida] igal võimalikul viisil," ütles McCarthy ajakirjanikele pärast hääletust.

Tuntud Trumpi toetaja püüab McCarthyt umbusaldada

Nüüd ähvardab tuntud Trumpi toetajast esindajatekoja liige Matt Gaetz algatada McCarthy vastu umbusaldushääletuse. Tegemist oleks esimese umbusaldushääletusega esindajatekoja spiikri vastu enam kui 100 aasta jooksul, kirjutab Wall Street Journal.

"Me vajame uut juhti, keda me saame usaldada. Üks asi, mis on kõigil ühine, on see, et keegi ei usalda Kevin McCarthyt," ütles Gaetz CNN-ile oma plaane tutvustades.

"Las ta teeb seda," ütles McCarthy CBS-ile, ennustades, et umbusaldushääletus tema vastu kukub läbi.

"Kui ta teeb seda, sest tema tahtis valitsust seisata ning mina tagasin, et valitsuse tööseisakut ei tulnud, siis me saame seda debatti pidada," lisas McCarthy.

Siiski võib McCarthy vajada demokraatide abi spiikriks jäämiseks. Erinevate hinnangute järgi võib McCarthy umbusaldamist toetada kuni 20 vabariiklast, kes ei tahtnud teda aasta alguses esimesel hääletusel spiikriks valida. Kui McCarthy vastu hääletab rohkem kui neli vabariiklast, siis tema vajaks spiikriks jäämiseks kas demokraatide toetust või vähemalt seda, et osad demokraadid jätaks hääletamata.

Demokraatide juht esindajatekojas Hakeem Jeffries ei avalikustanud seni, kuidas demokraadid kavatsevad hääletada. Mitmed demokraatidest rahvaesindajad on aga öelnud ajakirjanikele, et demokraatide toetus McCarthyle võib sõltuda tema valmidusest teha järeleandmisi.

Nii ütles kuulus vasakpoolne demokraat Alexandria Ocasio-Cortez, et demokraadid "ei anna oma hääli tasuta", vihjates võimalikele nõudmistele, mida nad saavad McCarthyle esitada. Siiski ütles Ocasio-Cortez, et ta peab vähetõenäoliseks, et demokraadid asuvad McCarthyt päästma.

Endine demokraadist esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi soovitas aga oma erakonnal jääda ühtseks ning teha seda, mida otsustab demokraatide esindajatekoja juht.

Biden nõuab McCarthylt Ukraina abipaketi vastuvõtmist

USA president Joe Biden ütles ajakirjanikele, et vabariiklased lubasid talle Ukraina abipaketi vastuvõtmist eraldi hääletusel, ning tema soovib näha Ukraina abistamise eelnõu kiiret menetlemist.

"Me ei tohi mitte mingitel asjaoludel lubada Ukraina abistamise katkestamist Ameerika poolt. Ma ootan spiikrilt, et tema täidab oma lubadust tagada eelnõu vastuvõtmist, aitamaks Ukrainat kaitsta ennast agressiooni ja jõhkruse vastu," ütles Biden ajakirjanikele Valges Majas.

Biden kutsus vabariiklasi üles ka kiiresti tegutsema USA valitsuse aastapikkuse rahastuskokkuleppe vastu võtmiseks. Biden keeldus kommenteerimast, kas demokraadid peavad aitama McCarthyl spiikriks jääda. Tema sõnul otsuse peavad tegema demokraatide juhid kongressis.