Hamburg: vesinik jõuab kütusena ühistransporti ehk 10 aasta pärast

Tallinnas näidati esimest vesinikubussi, mis võiks olla umbes seitsme aasta pärast Tallinna Linnatranspordi (TLT) hinnangul keskkonnasõbralik asendus praegustele bussidele. Energeetiku Arvi Hamburgi sõnul on vesiniku tootmine praegu väga kallis ja energiamahukas. Vesiniku odavnedes jõuab see kõigepealt tööstusse ja ehk 10 aasta pärast ühistransporti.

Eesti vesinikutehnoloogiate ühingu eestvõttel näidati esmaspäeval Tallinna Linnatranspordile esimest vesinikul sõitvat linnabussi, mis teeb liinil ka tasuta testsõidu. Kui diiselbuss maksab umbes 350 000 eurot ja elektribuss 550 000, siis vesinikubussi hind küünib 700 000 euroni.

"Kui vesinikutehnoloogia hind kukub kaks korda, siis me oleme nõus kaaluma sellise bussi kasutuselevõttu. Siis me võiks rääkida umbes seitsme aasta pärast," ütles TLT teenindusdirektor Hannes Falten.

Vesiniku tankimisvõimalus on Eestis olematu. Praegu Eestis ühtegi laadimisvõimalust ei ole, ütles Falten.

"Meil on järgmise aasta lõpus Tallinnas olemas kaks esimest vesinikutanklat, mis tähendab, et me saame hakata endale soetama vesinikusõiduautosid, samas me saame proovida ühte, või kahte või kolme vesinikubussi, sest tankimisvõimalus, mida enne ei olnud, saab olema," lausus vesinikuühingu tegevjuht Ain Laidoja.

Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimehe Arvi Hamburgi sõnul on aga vesiniku tootmine väga kallis.

"Kiloga müüakse vesinikku ja hind on umbes kaheksa kuni kümme eurot kilo. Vaadates, palju on ühes kilos kilovatt-tunde, ütleme umbes kolm, jagame kümme või kaksteist (eurot) kolmega, saame neli eurot kilovatt-tund," ütles Hamburg.

Võrdluseks: elektri hind teisipäevaks on börsil seitse senti kilovatt-tunni eest. Vesinikusõiduk on aga sisuliselt elektriauto, mis elektri tootmiseks kasutab vesinikku. Gaasi tootmisel on hoiustamiskaod ja veeldamiskulud, kuid kõige suurem on energiakulu. Vesiniku toomiseks kulub 50 ühikut elektrit, kuid sellest uuesti elektrit tehes saame vastu alla poole elektrienergiat.

"Ma siiski eeldan, et vesinikku toota selleks, et salvestada elektrit ja uuesti toota, see on ikka väga kauge ja väga-väga nüri perspektiiv . Eeldatavasti esimene asi vesiniku tootmisel on metallurgia, keemiatööstus, siis järgnevad transport, rasketransport," lausus Hamburg.

Hamburg prognoosis, et laevad ja rongid saaksid ehk vesinikku kasutada seitsme aasta pärast. Kergesõidukid ja linnatransport rohkem kui kümne aasta pärast.