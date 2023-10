WSJ: Moskva loovutab Arktikas mõjuvõimu Hiinale

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina sõja tõttu rahvusvahelises isolatsioonis olev Venemaa loovutab Artika piirkonnas mõjuvõimu Pekingile. Venemaa tahab läbi sealse kaubatee suurendada naftatarneid Aasiasse ning see võimaldab Hiinal Arktikas oma haaret laiendada.