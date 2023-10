Hipodroomi arendus ootab endiselt ehituslubade taga

Tallinn ja arendajad sõlmisid sel kevadel kokkuleppe ning lõpetasid vaidluse, kes ja kuidas ehitab välja piirkonna äravoolusüsteemid ning sellega andis linn ka rohelise tule Hipodroomi arenduse ehitamise alustamiseks. Arendajad Alfa Property, Reterra Estate ja EKE lubasid, et ehitusloa taotlused antakse kohe sisse ja ehitusega alustatakse esimesel võimalusel.

Veidi enam kui pool aastat hiljem on Hipodroomi alal endiselt vaikne. Arendajatega suheldes selgus, et Tallinn on ajutiselt peatanud ka ehituslubade menetlemise, sest soovib enne selgeks saada, kuidas ehitatakse sademevee äravoolud ja tänavad. ja menetleb enne neid lubasid.

Hipodroomi ärikvartalit arendava EKE arendusdivisjoni juht Karl Ader kinnitas ERR-ile, et ehituslubade taotlused on praegu Tallinnas menetluses, aga kuivõrd detailplaneeringu järgi tuleb ümber ehitada tänavaid ja rajada üks uus ning ehitus ulatub detailplaneeringu alalt välja, on Tallinna soov enne tänavatele ehitusload välja anda ning arenduse ehituslubade menetlemine on selleks ajaks peatatud.

"Tänavate ehitus ulatub (Paldiski maantee) Selveri poole ja Paldiski maanteel trollipargini välja, poole teeni Sõle ristmikuni. Seal tehakse autodele rajad, bussidele, jalakäijatele, tänava alla rajatakse trassid. Loodan, et saame veel sel aastal ehitusloa," lausus Ader, kelle sõnul pole tema varem kuulnud, et mõne ehitusloa menetlus on kestnud neli aastat, nagu nende arenduse puhul on juhtunud.

Elukvartalit arendava Reterra juht Reigo Randmets ütles ERR-ile, et tänavad ehitatakse välja koostöös linnaga ning ehitusloa väljastamist on oodata lähiajal.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Toomas Haidaku sõnul on tegu Hipodroomi arendusega seotud tänavate ehituse ja rekonstrueerimisega ehk Paldiski mnt 50 detailplaneeringu realiseerimiseks vajalike Paldiski maantee ja Merimetsa tee rekonstrueerimisega ning Hipodroomi tänava rajamise projektiga.

Suurt Hipodroomi ristmikku oluliselt siiski ümber ei ehitata. "Ristmikku puudutab ainult arenduse sademevee juhtimiseks ühenduse ehitamine Merelahe tänaval oleva sademevee kollektoriga," ütles Haidak.

Kuigi osa rajatistest jääb detailplaneeringu alast välja, on osa arendajatega sõlmitud kokkuleppest, et arendajad rahastavad ka nende, näiteks sademevee äravoolu, rajamist. Lepingu järgi maksab arendaja esimese poole summast hiljemalt detailplaneeringu alal esimesele hoonele ehitusloa andmist ja teise poole detailplaneeringu alal esimesele hoonele kasutusloa andmist, ütles Haidak.

Swedbanki lahkumine plaane ei mõjuta

Hipodroomi ärikvartalisse on planeeritud neli ärihoonet kogupinnaga 130 000 ruutmeetrit. Ühest ärihoonest peaks kodulehe järgi saama Eesti suurim büroohoone. Algselt oli plaanides, et üks ankurrentnikke saab olema Swedbank, kes pidi sinna kolima oma peakontori. Kuivõrd Hipodroomi arendus jäi venima, aga Swedbanki plaanidesse kuulus kiirem kolimine, siis lõpetati EKE-ga leping. Juulis teatas Swedbank, et kolib peakorteri Tallinnas Liivalaia tänaval asuvasse Arteri kvartalisse.

Aderi sõnul EKE plaane Swedbanki äraütlemine ei mõjuta. "Swedbankiga sai jah nii kokku lepitud, sest nad vajasid kiiremini üüripinda. Plaan on meil sama, aga Swedbanki lahkumisega jätsime ära (maa-alused) -2- ja -3-korrused ja maa-alused pangaspetsiifilised ruumid, millega peaks ehitusaeg lühenema aasta võrra," lausus ta.

Ärikvartalisse ehitatakse neli hoonet, mis on ühendatud maa-aluse parklaga ja galeriidega maa peal. Praegu on EKE-l leping kahe ankurrentnikuga: Rimi ja Elisaga. Sõltuvalt sellest, kuidas leitakse üürnikke, ehitatakse ärikvartal lõplikult välja. Aderi sõnul võiks selleks ideaalis kuluda kolm-neli, võib-olla ka viis aastat.

Elukvartalis valmivad esimesed korterid 2025 alguses

Elumajade kvartali esimeses etapis ehitatakse välja viis kortermaja 107 korteriga. Kokku on alale planeeritud ligi 1000 uut korterit.

Reterrast öeldi ERR-ile, et praegu on esimese etapi ehitusluba menetluses. Ehitustöödega on plaanis alustada kohe pärast ehitusloa saamist ja see peaks juhtuma veel selle aasta sees. Esimesed korterid valmivad 2025. aasta alguses.

Teises etapis ehitatakse kaks kõrghoonet, kuhu on kavandatud 62 korterit ja 19 000 ruutmeetrit äripinda. Teise etapi ehitusloa menetlus algab juba lähikuudel, öeldi Reterrast.

Tulemas on ka kolmas ehitusetapp ja selle arhitektuurikonkursi kuulutab Reterra välja oktoobris, ütles Reterra juht Randmets.

"Konkursi üldeesmärk on määratleda parim asendiplaaniline ja arhitektuurne lahendus viiele krundile. Kolmanda etapi planeeritud maht on 15 hoonet, kokku ligikaudu 330 korteriga," lausus ta.

Reterra müügiarendusjuht Kaspar Markus ütles, et kogu Hipodroomi kvartali väljaehitamine võib kesta üle viie aasta.

Kokku on Hipodroomi arenduses planeeritud 350 000 ruutmeetrit äri- ja elupinda. Alale rajatakse maa-alune parkla. Hooneid kerkib alale pea poolsada. Lisaks ehitatakse piirkonnas suuremaks Merimetsa tänav ning rajatakse täiesti uus, Hipodroomi tänav. Kahe tänava alla rajatakse autodele tunnel. Paldiski maanteest Merimetsa teeni kulgevale promenaadile rajatakse pargid, looduslikud puhkealad ja tiik.